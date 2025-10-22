Guillermo del Toro está imparable y tras ganar su tercer Óscar por “Pinocho”, ahora lleva a la pantalla su propia adaptación de la aclamada novela gótica “Frankenstein”, de la cual dijo en 2010 que era su favorita. “Voy a citarla de forma horriblemente incorrecta, pero el monstruo dice: ‘Tengo tanto amor en mí, más del que puedas imaginar. Pero, si no puedo provocarlo, provocaré miedo’”, señaló en entrevista a Collider. A raíz de la gran expectativa que ha generado el filme, te damos a conocer cuándo se estrenará en Netflix, así que presta mucha atención.

Vale precisar que esta cinta es una adaptación de la novela de Mary Shelley de 1818, la cual ella terminó a los 19 años.

Victor Frankenstein juntó diferentes partes de cuerpo humanos para dar vida a su experimento (Foto: Double Dare You / Demilo Films / Bluegrass Films)

¿DE QUÉ TRATA “FRANKENSTEIN”?

La película nos presenta a Victor Frankenstein, un científico brillante, cuyos electrizantes experimentos lo han convertido en un paria en el mundo académico. Al ser un hombre que busca el máximo reconocimiento, lleva a cabo su máximo sueño: dar vida a una criatura en un monstruoso experimento. Para ello, realiza una colección descabellada de partes del cuerpo del campo de batalla de varios soldados para juntarlos y darle una conciencia propia.

Si bien, su capricho se hace realidad, pronto su creación lo conducirá a la ruina… pero no sólo a él, también de esa criatura.

En "Frankenstein", la criatura provocará mucho miedo (Foto: Double Dare You / Demilo Films / Bluegrass Films)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “FRANKENSTEIN” EN NETFLIX?

La película “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, se estrena en Netflix el 7 de octubre de 2025. Por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL ELENCO DE “FRANKENSTEIN”?

Los roles protagónicos recaen sobre tres actores sobre quienes girará la historia de Guillermo del Toro. Ellos son:

Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, conocido por “Ex Machina” e “Inside Llewyn Davis”.

Jacob Elordi como la creación de Oscar Frankenstein. Él es conocido por “Euforia” y “Saltburn.

Mia Goth como Elizabeth Lavenza y Claire Frankenstein. La actriz es conocida por “X” y “Emma”.

Asimismo, Felix Kammerer como William Frankenstein, Christoph Waltz como Heinrich Harlander, Christian Convery como Victor Frankenstein (10 años), Charles Dance como Leopoldo Frankenstein, Lars Mikkelsen como el capitán Anderson, David Bradley como El ciego, por citar algunos.

Pronto su creación llevará a Victor Frankenstein a la ruina (Foto: Double Dare You / Demilo Films / Bluegrass Films)

