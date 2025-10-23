A propósito del estreno de “Frankenstein” de Guillermo del Toro en cines y su próximo aterrizaje en Netflix, te comparto una lista con las mejores películas inspiradas en la clásica e icónica novela homónima escrita por Mary Shelley en 1818. Aunque la mayoría de las adaptaciones no son fieles a la historia original, conservan la esencia gótica de la aclamada obra literaria de la escritora inglesa.

La novela, que aborda temas como la moral científica, la creación y destrucción de vida, naturaleza versus crianza, y lo que define a la humanidad, ha influido tanto en la literatura como en el mundo del cine. De hecho, “Frankenstein” de 1931 y dirigida por James Whale es una de las películas más icónicas y definió la interpretación de la historia.

LAS MEJORES PELÍCULAS DE “FRANKENSTEIN”

1. La novia de Frankenstein (1935)

“Bride of Frankenstein” es la secuela de la película de 1931, también dirigida por James Whale. Mientras Boris Karloff y Colin Clive retoman los papeles principales, Elsa Lanchester interpreta a Mary Shelley y a la novia del monstruo. En esta cinta se adapta la segunda mitad de la novela original de Shelley.

Boris Karloff interpretó al monstruo de Frankenstein en la película de 1931 y en “La novia de Frankenstein” (1935) (Foto: Universal Pictures)

2. Frankenstein (1931)

“Frankenstein”, película de terror gótico de 1931 producida por Universal Pictures y dirigida por James Whale, presenta a un monstruo que no se parece en nada al que Mary Shelley describe en su novela. No obstante, los tornillos que sobresalen de la gigantesca frente y sus movimientos torpes de la criatura dieron forma a la imagen con la que se relacionaría Frankenstein en pasaría a la posteridad.

3. La maldición de Frankenstein (1957)

“The Curse of Frankenstein” es una película de terror británica de 1957, dirigida por Terence Fisher y producida por Hammer Productions. Fue la primera de las siete películas que hizo el estudio sobre Frankenstein. Peter Cushing y Christopher Lee son los protagonistas de esta cinta que presenta al científico como un sociópata con complejo de dios dispuesto a asesinar.

Christopher Lee interpretó a la criatura en "The Curse of Frankenstein" (1957), película dirigida por Terence Fisher (Foto: Hammer Films)

4. El joven Frankenstein (1974)

Dirigida por Mel Brooks, “Young Frankenstein” es una película cómica que cuenta con las actuaciones de Gene Wilder, Teri Garr, Cloris Leachman, Marty Feldman, Peter Boyle, Madeline Kahn, Kenneth Mars y Gene Hackman. Se trata de una parodia del cine de terror clásico que sigue a un descendiente del científico loco Frankenstein.

5. El espíritu de la colmena (1973)

Ambientada en tierras castellanas tras la Guerra Civil, “El espíritu de la colmena” es una película española dirigida y coescrita por Víctor Erice en 1973, que sigue a dos hermanas, Isabel (Isabel Tellería) y Ana (Ana Torrent), que tras ver la película Frankenstein se obsesionan con la soledad y la tragedia del monstruo. Más tarde, encuentran paralelismos con un soldado republicano herido al que empiezan a ayudar.

6. The Rocky Horror Picture Show (1975)

Dirigida por Jim Sharman a partir del guion de Sharman y Richard O’Brien, “The Rocky Horror Picture Show” es una reinterpretación de la obra de Mary Shelley en la que Tim Curry interpreta a un extraterrestre travesti crea un hombre musculoso viviente llamado Rocky. Susan Sarandon y Barry Bostwick también son parte de la comedia musical.

Tim Curry como el Dr. Frank-N-Furter, un científico extraterrestre travesti, en la película "The Rocky Horror Picture Show" (1975) (Foto: 20th Century Fox)

7. Carne para Frankenstein (1973)

“Flesh for Frankenstein” es una película de terror de 1973 escrita y dirigida por Paul Morrissey. Udo Kier, Joe Dallesandro, Monique van Vooren y Arno Juerging encabezan el elenco de la cinta que sigue al Barón Frankenstein mientras intenta crear la “raza maestra serbia perfecta” para devolver la gloria al país y comete un error.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí