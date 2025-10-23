CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después los eventos impactantes e intrigantes del final de la segunda temporada de “Baby Bandito”, los fanáticos de la serie chilena de Netflix dirigida por Julio Jorquera Arriagada, Fernando Guzzoni y Pepa San Martín se preguntan si la historia de Kevin Tapia (Nicolás Contreras) continuará en una cuarta entrega. ¿Tendrá más aventuras junto a su banda? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En la segunda entrega del thriller criminal, Kevin Tapia vuelve a las fechorías para costear el tratamiento contra el cáncer que su madre necesita. La enigmática Mística (Carmen Zabala) recurre a Kevin para recuperar el botín perdido en el Hipódromo Nacional de Santiago y enfrentarse a Los Carniceros, al Ruso y a Panda.

Pero ellos no son los únicos que buscan el dinero del que Natalia Robles (Amparo Noguera) se apoderó e hizo crecer con sus negocios. Daniel Zapata Carrasco “El Ruso” (Marcelo Alonso) escapa de prisión con Felipe Muñoz Arias “Panda” (Lukas Vergara) para recuperar el botín. Al no encontrarlo en el escondite, empiezan a trabajar juntos para llegar hasta el dinero.

Kevin Tapia (Nicolás Contreras) y Mística (Nicolás Contreras) pactan un intercambio con Natalia al final de la segunda temporada de la serie chilena "Baby Bandito" (Foto: Netflix)

“BABY BANDITO” ¿TENDRÁ OTROS TEMPORADA?

Aunque aún es pronto para que Netflix realice algún anuncio sobre el futuro de “Baby Bandito”, el último capítulo de la segunda entrega de la serie chilena deja abierta una pequeña puerta para continuar con la historia de Kevin Tapia, quien aunque fue capturado podría recuperar su libertad muy pronto y retomar su vida delictiva.

Al final de la segunda temporada, los Banditos y los Carniceros aceptan un intercambio, pero todo el mundo tiene propósitos ocultos y nadie puede escapar ileso. Mientras que a Natalia solo le importa recuperar su dinero, la banda de Kevin teme por la vida de Génesis (Francisca Armstrong) y su hijo.

Para evitar un ataque sorpresa que ponga en riesgo la vida de todos, Kevin se comunica con la fiscal Jaude y comisario Bozzo, quienes organizan a su equipo para intervenir en el momento adecuado. Pero el dinero se convierte en cenizas debido a la violenta participación del Ruso.

Kevin recupera a su familia gracias a que Paloma traiciona a Amador Robles (Mauricio Pesutic), quien es asesinado. La policía llega para arrestar a todos. Mientras a Natalia le espera una larga condena, Mística y su hermana están en libertad, al igual que el Ruso y Cuy, y Kevin y Panda podrían salir pronto por colaborar con la justicia. En la última escena, Kevin sugiere que podría no ser el final de su historia.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la respuesta de la audiencia y decidir renovar o cancelar una serie.

La historia de Kevin Tapia (Nicolás Contreras) podría continuar en una tercera temporada de la serie chilena "Baby Bandito" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BABY BANDITO”?

La segunda temporada de “Baby Bandito” está disponible en Netflix desde el 22 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie chilena solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

