Ambientada en la Europa del Este del siglo XIX, “Frankenstein” es una película de ciencia ficción gótica de Netflix escrita y dirigida por Guillermo del Toro, quien adaptó la novela homónima de Mary Shelley de 1818. La cinta relata la historia del doctor Pretorious (Christoph Waltz), que necesita encontrar al Monstruo de Frankenstein (Jacob Elordi) para continuar los experimentos del doctor Víctor Frankenstein (Oscar Isaac). ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de los actores y personajes.

“Esta película concluye un viaje que comencé a los siete años, cuando vi por primera vez las películas de Frankenstein de James Whale. El terror gótico se convirtió en mi iglesia, y Boris Karloff en mi Mesías. Es un honor poder invitar a la gente a ver de cerca cómo mi increíble equipo de creadores y yo hemos dado vida al mundo de Mary Shelley en la gran pantalla”, señaló Del Toro a Tudum.

Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Lauren Collins, Charles Dance y Christoph Waltz encabezan el elenco de “Frankenstein”. A ellos se suman, Sofía Galasso, Christian Convery, Ralph Ineson y Burn Gorman. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “FRANKENSTEIN”

1. Oscar Isaac como Víctor Frankenstein

Oscar Isaac, que participó en producciones como “Inside Llewyn Davis”, películas de sagas como “Star Wars” y “Dune”, “Ex Machina”, “A Most Violent Year” y “The Card Counter”, asume el rol de Víctor Frankenstein, “un científico brillante y egoísta cuyos electrizantes experimentos lo han convertido en un paria en el mundo académico. A medida que se acerca a su sueño de crear vida, aprenderá una simple verdad: solo los monstruos juegan a ser dioses.”

Según Oscar Isaac, “es un artista incomprendido, y eso lo impulsa a provocar. Esa energía punk rock fue fundamental. Cuando Víctor entra al laboratorio por primera vez, lo imagina como un escenario, no como un laboratorio. Fue una forma realmente inesperada de conectar con él”.

2. Jacob Elordi como el monstruo de Frankenstein

Jacob Elordi, recordado por su participación en la serie “Euphoria”, las películas de “The Kissing Booth”, “The Narrow Road to the Deep North”, “Priscilla” y “The Sweet East”, da vida al monstruo de Frankenstein.

“Sentí que este papel llegó en un momento en el que necesitaba reiniciarme por completo y reconstruirme como una nueva persona, que es exactamente el mismo viaje que emprende la Criatura”, señaló Elordi a Netflix. “Reavivó por completo mi pasión por el cine y por hacer películas; la cual ni siquiera se había extinguido, pero ahora tengo una energía completamente diferente para hacer películas”.

3. Mia Goth como Elizabeth Lavenza y la baronesa Claire Frankenstein

Mia Goth, conocida por la trilogía “X”, “Pearl” y “MaXXXine”, y por películas como “A Cure for Wellness”, “Infinity Pool”, “High Life”, “Suspiria” y “Emma”, interpreta a Elizabeth Lavenza, la prometida de William Frankenstein que se siente atraída por la misteriosa criatura. También interpreta a la baronesa Claire Frankenstein, la madre de William y Victor.

4. Felix Kammerer como William Frankenstein

Felix Kammerer, que apareció en “All Quiet on the Western Front”, “Eden” y “All the Light We Cannot See”, asume el papel de William Frankenstein, el hermano menor de Victor, el niño mimado de la familia. Aunque fueron separados de niños, los hermanos Frankenstein se reencuentran de adultos.

5. Christoph Waltz como Heinrich Harlander

Christoph Waltz, recordado por sus papeles en “Inglourious Basterds”, “Django Unchained”, “The French Dispatch”, “Alita: Battle Angel”, “Big Eyes”, “The Legend of Tarzan” y “Water for Elephants”, interpreta a Heinrich Harlander, un adinerado mecenas de las artes que financia su gusto por las cosas nobles traficando con armas durante la Guerra de Crimea. También financia los experimentos de Victor.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Frankenstein”:

Christian Convery como el joven Víctor

Lars Mikkelsen como el capitán Anderson

Charles Dance como el barón Leopold Frankenstein

Lauren Collins como la esposa de Hunter

David Bradley como el ciego

Sofía Galasso como Niña

Ralph Ineson como el profesor Krempe

Burn Gorman como Fritz

¿DE QUÉ TRATA “FRANKENSTEIN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Frankenstein”, “el ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición.”

¿CÓMO VER “FRANKENSTEIN”?

“Frankenstein” se estrenará el 7 de noviembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de Guillermo del Toro solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

