CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Luego de lo que enfrentaron Geralt de Rivia (Liam Hemsworth), Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) y la princesa Cirilla de Cintra (Freya Allan) en la cuarta entrega de “The Witcher”, los fanáticos de la serie de Netflix basada en la Saga de Geralt de Rivia del escritor polaco Andrzej Sapkowski no pueden evitar preguntarse si la historia de estos tres personajes continuará en una quinta entrega. A continuación te comparto lo que se sabe al respecto.

En los nuevos episodios del drama de fantasía creado por Lauren Schmidt Hissrich, los protagonistas viven aventuras por separado, enfrentan peligrosos retos y conocen a inesperados aliados. Mientras busca desesperadamente a Ciri, Geralt se une a un grupo heterogéneo y lidia con otras amenazas que lo alejan de su objetivo principal.

Ciri se une a las Ratas, una banda de jóvenes ladrones, bajo la identidad de Falla y empieza un camino de autodescubrimiento. En tanto, Yennefer lucha por arrebatarle el control de la magia del continente a Vilgefortz (Mahesh Jadu) para que Ciri pueda volver a un lugar seguro.

Geralt de Rivia (Liam Hemsworth) fue nombrado caballero en el último episodio de la cuarta temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 5 DE “THE WITCHER”

La quinta temporada de “The Witcher” fue confirmada por Netflix el 18 de abril de 2024, coincidiendo con el inicio de la producción de la cuarta entrega, que dio la bienvenida a Liam Hemsworth como Geralt de Rivia. También se anunció que sería la última entrega de la serie.

La cuarta y quinta temporada adaptan los tres últimos libros de la saga de Sapkowski: “El bautismo de fuego”, “La torre de la golondrina” y “La dama del lago”, así que los que han leído la saga ya conocen el camino que los protagonistas recorrerán antes del final.

El rodaje de la quinta temporada de “The Witcher” comenzó en marzo de 2025, pero aún no se ha confirmado la fecha de estreno de los nuevos episodios. No obstante, podría llegar a mediados del 2026.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “THE WITCHER”?

Al final de la cuarta temporada de “The Witcher”, Emhyr libera a una bestia sombría (presumiblemente un Jackapce) y utiliza el broche de Renfri para que siga el rastro de Geralt de Rivia. Así, que el recientemente nombrado caballero tendrá que lidiar con esa criatura en la temporada final.

En tanto, Ciri ha sido capturada por Leo Bonhart (Sharlto Copley), quien asesinó a las ratas de manera brutal. Y Yennefer conoce el secreto de Emhyr. ¿Podrá exponerlo? ¿Qué hará el villano para evitarlo?

También quedó pendiente la real conexión que existe entre Ciri y Nimue (Sha Dessi), quien en el octavo capítulo de la cuarta entrega está lista para emprender su propia aventura: estudiar a Aretuza.

¿Cuál es la conexión de Nimue (Eve Ridley), que apareció en la cuarta temporada de "The Witcher", con Ciri? (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “THE WITCHER”

Netflix todavía no ha confirmado la lista oficial de los miembros del elenco de la quinta temporada de “The Witcher”, pero estos son los actores que podrían retomar sus roles en los nuevos episodios.

Liam Hemsworth como Geralt de Rivia

Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg

Freya Allan como Cirilla de Cintra

Joey Batey como Jaskier

Laurence Fishburne como Regis

Meng’er Zhang como Milva

Jeremy Crawford como Yarpen Zigrin

Danny Woodburn como Zoltan Chivay

Mimî M. Khayisa como Fringilla Vigo

Cassie Clare como Philippa Eilhart

Anna Shaffer como Triss Merigold

Therica Wilson-Read como Sabrina Glevissig

Mecia Simson como Francesca Findabair

Mahesh Jadu como Vilgefortz of Roggeveen

Bart Edwards como Emhyr var Emreis

James Purefoy como Stefan Skellen

Sharlto Copley como Leo Bonhart

Eamon Farren como Cahir

Hugh Skinner como Prince Radovid

Emhyr (Bart Edwards) libera a una bestia sombría al final de la cuarta temporada de "The Witcher" ¿Qué pasará en la quinta entrega? (Foto: Netflix)

