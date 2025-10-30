CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los acontecimientos trascendentales de la tercera entrega, en la cuarta temporada de “The Witcher”, una guerra encarnizada e innumerables enemigos han separado a Geralt de Rivia (Liam Hemsworth), Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) y la princesa Cirilla de Cintra (Freya Allan). A medida que sus caminos se desvían y sus objetivos se intensifican, surgen aliados inesperados, impacientes por unirse a sus aventuras. Entonces, ¿qué pasó con los protagonistas en los nuevos episodios de la serie de Netflix creada por Lauren Schmidt Hissrich?

Los nuevos episodios de la popular serie (al menos cuando tenía a Henry Cavill como protagonista) empiezan con un salto temporal de 100 años, donde un anciano llamado Stribog (Clive Russell) narra las leyendas de Geralt, Yennefer y Ciri a un grupo de niños. Poco después una niña llamada Nimue (Eve Ridley) le hace notar que está contando la historia mal y menciona que Ciri es importante para ella, al igual que la saga, y que siente que ella también puede ser importante.

De regreso a la historia principal de la temporada 4 de “The Witcher”, en su búsqueda de Ciri, Geralt se une a un grupo heterogéneo que incluye a sus nuevos aliados: Milva (Meng’er Zhang), una arquera ingeniosa; Zoltan (Danny Woodburn), un enano leal; y Regis ( Laurence Fishburne ), un misterioso barbero-cirujano que resulta ser un vampiro superior y se convierte en sanador y mentor de Geralt.

Regis (Laurence Fishburne) se une a la búsqueda de Geralt de Rivia (Liam Hemsworth) en la cuarta temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “THE WITCHER”?

En tanto, Ciri se une formalmente a las Ratas, una banda de jóvenes ladrones que se convierten en su familia adoptiva. Con este grupo, la joven que ahora se hace llamar Falla se enfrenta a retos que ponen a prueba su lealtad y sus habilidades en el combate, pero también se siente libre con ellos y desarrolla un sentido de pertenencia.

Yennefer lucha por arrebatarle el control de la magia del continente a Vilgefortz (Mahesh Jadu). Tras adentrarse en la Hermandad de Hechiceras, muestra su verdadero potencial como maga y busca información sobre el paradero de Ciri. Pero las cosas se complican para los protagonistas cuando la tensión política aumenta en Nilfgaard y los Reinos del Norte.

A lo largo de la cuarta temporada de “The Witcher”, los protagonistas viven distintas aventuras. Geralt intenta evitar que la hermana Beata sea quemada en la hoguera por brujería. Yennefer enfrenta a un asesino que amenaza su vida. Ciri atraviesa el bosque Brokilon, es recibida por las dríadas, y consigue que la reina Eithné le permita quedarse.

A pesar de los esfuerzos de Fringilla (Mimî M. Khayisa) por evitarlo, Vilgefortz desata el caos cuando logra abrir un portal para que sus seguidores se apoderen del castillo donde están Yennefer y los magos refugiados. Aunque recuperan el control de los portales, pierden a varios durante la batalla: Margarita, Istredd y Vesemir.

Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) descubre el secreto de Emhyr (Bart Edwards) en la cuarta temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “THE WITCHER”?

¿Qué pasó con Geralt, Yennefer y Ciri?

Durante una travesía por pantanos traicioneros, Geralt se enfrenta a visiones perturbadoras. En tanto, Yennefer se teletransporta a la fortaleza de Emhyr (Bart Edwards) para rescatar a Ciri, pero, al llegar descubre que la joven retenida en Nilfgaard en realidad Teryn, una maga novata transformada por Vilgefortz en un señuelo viviente. Emhyr busca evitar que el secreto se divulgue. ¿Por qué necesitan a Ciri?

Emhyr quiere casarse con Ciri para cumplir una antigua profecía y consolidar su dominio sobre el Continente. Para concretar sus planes, le ordena a su agente Stefan Skellen (James Purefoy) que contrate a Leo Bonhart (Sharlto Copley). Debido a la crueldad de este último, están seguros de que no fracasará.

Leo Bonhart llega hasta Ciri a través de las Ratas, a quienes elimina de manera brutal y obliga a Ciri a ser testigo de la barbarie. “Quiere ver si tiene el valor de ser la luchadora que él cree que puede ser”, explicó Copley a Tudum. “Él la ve como un alma gemela extraña y le entusiasma su talento, por eso no la mata. Normalmente no le entusiasma nada más que luchar y matar, pero Ciri es diferente: una prueba y un desafío”.

Tras la Batalla del Puente, la reina Meve (Rebecca Hanssen) recompensa la valentía de Geralt al enfrentarse al ejército nilfgaardiano nombrándolo caballero. Aunque ese un sueño de la infancia de Geralt, podría representar un problema para su misión de encontrar a Ciri.

Al final de la cuarta temporada de “The Witcher”, se muestra a Nimue adulta (Sha Dessi) lista para emprender su propia aventura: estudiar a Aretuza. Por otro lado, Emhyr libera a una bestia sombría enjaulada (presumiblemente un Jackapce) y utiliza el broche de Renfri para que siga el rastro de Geralt de Rivia.

Cirilla de Cintra (Freya Allan) es obligada a presenciar el brutal asesinato de las Ratas al final de la cuarta temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “THE WITCHER”?

La cuarta temporada de “The Witcher” está disponible en Netflix desde el 30 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

