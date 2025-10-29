CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creada por Heitor Dhalia (“DNA do Crime”), Bernardo Barcellos y Bruno Passeri, “Los dueños del juego” (“Os Donos do Jogo” en su idioma original y “The Game’s Owners” en inglés) es una serie brasileña de Netflix que sigue a Jefferson Moraes, Profeta, (André Lamoglia) mientras busca ascender en el imperio del juego ilegal. Para asegurar su lugar en la cima, debe apostar contra familias poderosas y arriesgar más que dinero. ¿Logrará su objetivo? ¿Qué está dispuesto a sacrificar?

Profeta está decidido a aumentar su influencia en el mundo de las apuestas, pero para avanzar necesita desplazar a Búfalo (Xamã), un exluchador de MMA que ascendió al poder tras casarse con Suzana (Giullia Buscacio), la heredera de la fortuna Guerra. El primer paso es cerrar un trato con Gerson Januario, pero debido a que le tiende una trampa es asesinado por Búfalo.

Con esa jugada, el protagonista de “Los dueños del juego” se gana la confianza de Búfalo y toma el lugar de Gerson. Además, se acerca a Mirna Guerra (Mel Maia), a quién convence de unirse a él para conseguir el lugar que su padre y su hermana le negaron en la Cúpula. Ella tiene dudas, pero acepta cuando su cuñado y su hermana le prohíben iniciar su propio negocio.

Mirna Guerra (Mel Maia) y Profeta (André Lamoglia) se unen para destronar a Búfalo (Xamã) en la serie brasileña "Los dueños del juego" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LOS DUEÑOS DEL JUEGO”?

Pero Profeta no solo está aliado con Mirna, también tiene un trato con Leila Fernandez (Juliana Paes), la esposa del poderoso Galego Fernandez (Chico Díaz) y madre de Santiago (Henrique Barreira). Ella está dispuesta a traicionar a su marido para empezar una nueva vida en París junto al empresario francés Laurent, quien intenta introducirse en el mercado del juego de Río.

Profeta también lidia con su familia. Su padre Nélio (Adriano Garib) quiere controlarlo todo, su hermano Nelinho (Pedro Lamin) no puede negarle nada a su padre y su hermano Esqueleto (Ruan Aguiar) se mete en problemas cuando orquesta una estafa piramidal que afecta a Santiago y sus amigos. Ante las amenazas de muerte, Profeta utiliza el dinero de Laurent para pagar la deuda de su hermano.

Para reponer el dinero decide robar la nueva casa de seguridad de Búfalo, a la que llega gracias a Mirna. Pero se trata de una trampa de Suzana que empieza a desconfiar de su hermana. Mirna subestima a su hermana y cae en el engaño, lo que termina con el protagonista de “Los dueños del juego” gravemente herido y expuesto antes la Cúpula.

Con la fiabilidad de protegerse, Mirna acusa a Búfalo de atacar a Profeta porque no se siente amenazado porque su relación con él avance y juntos le arrebaten el lugar que ostenta junto a Suzana. En tanto, Leila se entera del estado de salud de Jefferson Moraes, quien resulta ser su hijo.

Profeta (André Lamoglia) hace un trato con Leila Fernandez (Juliana Paes), que en realidad es su madre, en la serie brasileña "Los dueños del juego" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LOS DUEÑOS DEL JUEGO”?

¿Qué pasó con Profeta?

Mientras la Cúpula evalúa la situación, Profeta se recupera y se reúne con Galego, a quien deja muy impresionado. Más adelante, Mirna y Profeta deciden casarse para consolidar su poder. El avance de la pareja viene acompañado de violencia y destrucción. Su guerra contra Búfalo y Suzana deja varios muertos.

Tanto Profeta como Búfalo demuestran ser muy impulsivos, pero sin duda, el segundo lo supera en ese aspecto. Por eso, comete tantos errores desde su ascenso. Asesina a sus hombres de confianza al considerarlos traidores sin confirmar sus sospechas, lo que le da la ventaja a Profeta.

No obstante, Profeta también llega muy lejos en la lucha. Cuando una ataque al gimnasio de Búfalo, enfurece a Galego, ya que se produce en su barrio, Mirna queda muy decepcionada y la balanza parece inclinarse ante Búfalo. Sin embargo, este firma su sentencia al orquestar un ataque durante el funeral de Jorge Guerra.

La bomba acaba con la vida de Riva, el querido chófer/guardaespaldas de las hermanas Guerra. En ese momento, Suzana le da la espalda a su esposo. Tras el asesinato de Búfalo, Mirna le ofrece a su herman una alianza con Profeta, pero este desconfía de la hija mayor de Jorge Guerra. Por eso, la secuestra y amenaza para que abandone la ciudad. Sin duda, Susana volverá en busca de venganza.

Mirna no está muy contenta, pero prefiere reprimir sus sentimientos para asegurar su lugar en la Cúpula tras la muerte de Xavier, quien amenaza con exponer el secreto de Leila y el Profeta. Antes de morir, le escribe una carta a Galego, pero el protagonista de “Los dueños del juego” la intercepta. Por ahora su secreto está a salvo, pero ¿qué pasará en una segunda temporada?

Profeta (André Lamoglia) consiguió llegar a la cima al final de la serie brasileña de Netflix "Los dueños del juego", pero no será sencillo mantenerse ahí (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LOS DUEÑOS DEL JUEGO”?

“Los dueños del juego” está disponible en Netflix desde el 29 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie brasileña solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

