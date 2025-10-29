CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela de 2014 de Lawrence Osborne, “Maldita suerte” (“Ballad of a Small Player” en su idioma original) es una película británica de Netflix que narra la historia de Lord Doyle (Colin Farrell), un apostador que escapa de su pasado y sus deudas. Mientras se esconde en Macao conoce a una enigmática mujer en una mesa de bacará. ¿Ella podría cambiar su desastrosa vida? ¿Qué pasó con el hombre que está a punto de perder su alma?

El thriller psicológico dirigido por Edward Berger (“Sin novedad en el frente” y “Cónclave”) y escrito por Rowan Joffé empieza con Doyle preparándose para jugar con el dinero que le queda con la esperanza de salir del pozo en el que se encuentra debido a su ludopatía. Pero antes debe buscar otro casino para continuar con sus apuestas, ya que debe 352.000 dólares de Hong Kong (unos 45.000 dólares estadounidenses) al hotel en el que se hospeda.

Además, la investigadora privada Cynthia Blithe (Tilda Swinton) le sigue el rastro Ella trabaja para la empresa Strick and Garland y busca recuperar el millón de libras esterlinas que el protagonista de “Maldita suerte” le debe a una anciana adinerada cuya cartera administraba. De hecho, tras su primer encuentro, revela que Doyle no es un Lord y que su verdadera identidad es Reilly, un irlandés de clase trabajadora.

Cynthia Blithe (Tilda Swinton) localiza a Doyle y le exige el dinero de su clienta para no denunciarlo en la película británica "Maldita suerte" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MALDITA SUERTE”?

Pero Doyle sigue obsesionado con recuperar el dinero que perdió en el juego. Insiste en que está atravesando por una mala racha y que su suerte está a punto de cambiar. Tras perder lo poco que tenía ante la formidable “Grandma” (Deanie Ip), Doyle recibe una propuesta de la usurera Dao Ming (Fala Chen): una línea de crédito para intentar salir de sus apuros económicos.

Cuando Dao Ming nota que Doyle tiene demasiadas deudas, se aleja de él. No obstante, sus caminos se vuelven a cruzar tras el suicidio de un empresario chino. Después de pasar una noche juntos durante el Festival de los Fantasmas Hambrientos, Dao Ming desaparece, pero deja un número misterioso escrito en la mano de Doyle.

Doyle está acorralado. No puede volver al hotel porque tiene una gran deuda que no puede pagar y porque Cynthia Blithe amenaza con denunciarlo a las autoridades si no devuelve el dinero de la anciana. Desesperado, intenta extorsionar al inglés expatriado Adrian Lippett (Alex Jennings), pero descubre que fue él quien lo delató. El poco dinero que le arrebata solo alcanza para pagar una lujosa cena.

Doyle escapa a través de la bahía hacia Hong Kong, donde se da un festín. Dao Ming reaparece poco antes de que sufra un ataque al corazón. Cuando despierta está en la casa flotante de Dao Ming, lo que representa un oasis de calma en medio del bullicio del casino. Esa noche, ambos se sinceran y ella lo compara con los fantasmas hambrientos del festival. Además, revela que el número en su mano es una prueba.

Dao Ming (Fala Chen) le pone una prueba a Lord Doyle (Colin Farrell) en la película británica "Maldita suerte", pero él falla (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MALDITA SUERTE”?

¿Doyle paga sus deudas?

Al día siguiente, Dao Ming ha desaparecido y Doyle debe enfrentar su prueba: el número de su mano abre el escondite con el dinero que Dao Ming había intentado enviar a su madre para conseguir el perdón de su familia. Doyle duda, pero al final lo roba y lo utiliza para seguir apostando. Esta vez, no lo pierde, ya que parece estar en la racha ganadora que tanto esperaba.

Después de sus fantásticas victorias, el dueño del casino le prohíbe volver a jugar en la ciudad debido a que un fantasma lo persigue. El protagonista de “Maldita suerte” no entiende lo que le dice, así que vuelve a jugar, a pesar de los pedidos de Cynthia de saldar al menos parte de su deuda. Esta vez apuesta todo contra Lippett, disfrazado del príncipe Lorenzo de Firenze. Doyle consigue la victoria, le paga a Cynthia y busca a Dao Ming para hacer lo mismo. Pero al llegar a la mesa de bacará de la abuela, ella lo reta a jugar una vez más. Doyle supera la prueba e insiste en que el dinero le pertenece a Dao Ming.

Sin embargo, Grandma revela que la mujer se ahogó durante el Festival de los Fantasmas Hambrientos. Reilly no comprende la situación, pero tras recordar sus momentos con ellos, quema el dinero que le pertenecía a la mujer que lo guió y ayudó a superar su problema. Entonces, ¿Dao Ming siempre fue un fantasma?

“Cada quien interpretará la película a su manera”, señaló Berger a Tudum. “Para mí, ella muere durante la película. En cierto modo, el gerente del hotel tenía razón: Doyle sí tiene un fantasma que lo guía desde las sombras. Creo que, en nuestra historia, ella es un fantasma. Lo acompaña a lo largo de su vida y lo guía. Un acto de redención”.

Lord Doyle (Colin Farrell) paga sus deudas al final de la película británica "Maldita suerte" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MALDITA SUERTE”?

“Maldita suerte” está disponible en Netflix desde el 29 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo thriller británico solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

