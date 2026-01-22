La mañana de este jueves 22 de enero, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (en inglés: Academy of Motion Picture Arts and Sciences) anunció las esperadísimas nominaciones a los Premios Oscar 2026. Así, es comprensible que una de las principales preguntas que ahora se hacen miles de cinéfilos sea: ¿dónde ver estas películas antes de la ceremonia? Pues, para disfrutarlas en la comodidad de tu casa, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas. ¡Aquí te cuento cuáles están disponibles en el streaming!

Vale precisar que la gala se llevará a cabo el domingo 15 de marzo del 2026 y tendrá como anfitrión al reconocido comediante Conan O’Brien.

Además, con la inclusión de la categoría mejor casting, la ceremonia incluirá 24 ternas competitivas.

Antes de continuar, mira el anuncio de las nominaciones a la 98ª edición de los premios Óscar:

LAS NOMINADAS A LOS PREMIOS OSCAR 2026 DE HBO MAX

1. “Sinners”

Total de nominaciones: 16.

La cinta de Ryan Coogler lidera la premiación con 16 candidaturas, el mayor número de nominaciones para un filme en la historia de la Academia, superando el récord que tenían “All About Eve”, “Titanic” y “La La Land” (14).

Está nominada a mejor película, dirección, actor (Michael B. Jordan), guion original, fotografía, montaje, banda sonora y más.

¿De qué trata? Dos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo, pero allí descubren que un gran mal espera al acecho para recibirlos.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

2. “One Battle After Another”

Total de nominaciones: 13.

El filme de Paul Thomas Anderson, inspirado libremente en “Vineland” de Thomas Pynchon, suma 13 nominaciones, incluida mejor película, dirección, actor (Leonardo DiCaprio) y tres actores de reparto (Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn).

¿De qué trata? Un exrevolucionario vive oculto junto con su hija, pero cuando esta desaparece, deberá hallarla mientras ambos lidian con las secuelas de su pasado.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

3. “Weapons”

Total de nominaciones: 1.

Esta película de terror consiguió nominación en la categoría mejor actriz de reparto para Amy Madigan.

¿De qué trata? A las 2:17 a. m., diecisiete niños de la clase de la profesora Gandy se despertaron, caminaron hacia la oscuridad... y nunca regresaron.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

LAS NOMINADAS DE NETFLIX A LOS PREMIOS OSCAR 2026

4. “Frankenstein”

Total de nominaciones: 9.

La versión de Guillermo del Toro del clásico de Mary Shelley compite en categorías clave: mejor película, guion adaptado, fotografía, diseño de producción, banda sonora, efectos visuales y actor de reparto (Jacob Elordi), entre otras.

¿De qué trata? Narra la historia de un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. “Train Dreams”

Total de nominaciones: 4.

La adaptación de la novela de Denis Johnson, dirigida por Clint Bentley y protagonizada por Joel Edgerton, suma nominaciones a mejor película, guion adaptado, fotografía y canción original (“Train Dreams”).

¿De qué trata? Un leñador que lleva una vida tranquila experimenta el amor y la pérdida durante una era de cambios monumentales en los Estados Unidos de principios del siglo XX.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

6. “KPop Demon Hunters”

Total de nominaciones: 2.

La cinta de acción musical, centrada en un grupo de K‑pop que también caza demonios, compite por mejor película animada y mejor canción original (“Golden”).

¿De qué trata? Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

LA NOMINADA A LOS PREMIOS OSCAR 2026 DE APPLE TV+

7. “F1″

Total de nominaciones: 4.

El taquillazo de Joseph Kosinski con Brad Pitt sobre la Fórmula 1 está nominado a mejor película, sonido, montaje y efectos visuales.

¿De qué trata? Sonny Hayes, un piloto legendario, es convencido para liderar a un equipo de la Fórmula 1 y ser mentor de un joven piloto talentoso.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Apple TV+.

LAS NOMINADAS A LOS PREMIOS OSCAR 2026 DISPONIBLES PARA ALQUILAR Y/O COMPRAR

En algunos territorios, las siguientes películas se pueden rentar y/o adquirir en diversos portales digitales.

LAS PELÍCULAS NOMINADAS A LOS PREMIOS OSCAR 2026 QUE TODAVÍA NO ESTÁN DISPONIBLES EN EL STREAMING O EN DIGITAL

“Marty Supreme”: 9 nominaciones

9 nominaciones “Hamnet”: 8 nominaciones

8 nominaciones “The Secret Agent” (“O agente secreto”): 4 nominaciones

4 nominaciones “Avatar: Fire and Ash”: 4 nominaciones:

4 nominaciones: “Sirāt”: 2 nominaciones

2 nominaciones " The Voice of Hind Rajab “: 1 nominación

1 nominación " Viva Verdi! “: 1 nominación

1 nominación "National Treasure“: 1 nominación

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí