La noche del pasado domingo 11 de enero del 2026 marcó un antes y un después en la carrera de Timothée Chalamet. Y es que el intérprete rompió su racha de cuatro nominaciones sin premio al llevarse el Globo de Oro como Mejor Actor en una Película de Comedia o Musical por su protagónico en “Marty Supreme” (en español: “Marty Supremo” o “Marty: Juego supremo“). Así, ¿te gustaría saber de qué trata y cómo puedes ver la cinta en pantalla grande? Entonces, esta nota es para ti. ¡Descubre todos los detalles sobre una de las producciones favoritas de la temporada de premios!

Vale precisar que el filme está dirigido por Joshua “Josh” Safdie, cineasta reconocido por su trabajo previo—al lado de su hermano Ben—en títulos como “Uncut Gems“, ”Good Time” y “Heaven Knows What“.

Y, además de Chalamet, el elenco del largometraje incluye a Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion y Tyler the Creator, por solo mencionar algunos nombres.

¿DE QUÉ TRATA “MARTY SUPREME”?

“Marty Supreme” es un drama deportivo con tintes de comedia negra ambientado en el Nueva York de 1952.

Allí conocemos a Marty Mauser (Timothée Chalamet), un joven de 23 años que trabaja como vendedor de zapatos, pero que sueña con convertirse en el mejor jugador de tenis de mesa del mundo.

De esta manera, somos testigos de cómo nuestro narcisista y carismático protagonista se esfuerza por alcanzar la grandeza a cualquier costo, sin importarle manipular relaciones, apostar todo lo que tiene o embarcarse en una serie de aventuras.

Es decir, lo seguiremos mientras deja un rastro de destrucción en su camino hacia la cima.

Cabe resaltar que el personaje está inspirado libremente en la vida del jugador estadounidense Marty Reisman, aunque el guion de Josh Safdie y Ronald Bronstein tomó libertades creativas para construir una narrativa original.

MIRA EL TRÁILER DE “MARTY SUPREME”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MARTY SUPREME”?

Junto a Timothée Chalamet en el papel protagónico por el que podría llevarse el Oscar, “Marty Supreme” cuenta con un reparto de primer nivel. Este reúne a:

Gwyneth Paltrow como Kay Stone , una actriz retirada y adinerada que mantiene una compleja relación romántica con Marty.

, una actriz retirada y adinerada que mantiene una compleja relación romántica con Marty. Odessa A’zion como Rachel Mizler , una amiga de la infancia de Marty.

, una amiga de la infancia de Marty. Kevin O’Leary como Milton Rockwell , un influyente hombre de negocios y esposo de Kay.

, un influyente hombre de negocios y esposo de Kay. Tyler the Creator como Wally , un taxista y amigo de Marty.

, un taxista y amigo de Marty. Abel Ferrara como Ezra Mishkin , un criminal con el que Marty se cruza.

, un criminal con el que Marty se cruza. Fran Drescher como Rebecca Mauser , la madre de Marty.

, la madre de Marty. Luke Manley como Dion Galanis , un amigo de Marty.

, un amigo de Marty. Emory Cohen como Ira Mizler , el esposo de Rachel.

, el esposo de Rachel. Larry “Ratso” Sloman como Murray Norkin, el tío de Marty y dueño de una zapatería.

¿CÓMO VER “MARTY SUPREME”?

“Marty Supreme” llega a los cines a nivel internacional de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Estados Unidos: jueves 25 de diciembre del 2025 (Navidad)

jueves 25 de diciembre del 2025 (Navidad) Estreno en Argentina, México y Uruguay: jueves 15 de enero del 2026

jueves 15 de enero del 2026 Estreno en Perú y Colombia: jueves 22 de enero del 2026

jueves 22 de enero del 2026 Estreno en España: viernes 30 de enero del 2026

viernes 30 de enero del 2026 Estreno en Chile: jueves 5 de febrero del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la producción en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "Marty Supreme", película de Joshua Safdie que se desarrolla a lo largo de 149 minutos de metraje (Foto: A24)

