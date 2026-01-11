Si eres tan fan de la temporada de premios hollywoodenses como yo, seguro quieres llegar preparado a la ceremonia de los Globos de Oro 2026. En ese sentido, quizá te interese conocer los datos más curiosos de una edición que está rompiendo récords históricos: desde la primera nominación de un anime de Shonen Jump... hasta actores compitiendo por hitos de edad. Por eso, a continuación, te cuento las 10 curiosidades que están haciendo de esta gala una de la más comentada de los últimos años. ¡Presta atención!

Vale precisar que la 83ª edición de los Golden Globes se celebra el domingo 11 de enero del 2026 a las 8:00 p.m. (ET).

Esto implica que la ceremonia arranca en el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. España 2:00 a.m. del lunes

Además, se sabe que la gala se transmite en directo a través de HBO Max y TNT para el público en Latinoamérica.

10 DATOS CURIOSOS DE LAS ESTRELLAS, PELÍCULAS Y SERIES NOMINADAS A LOS GLOBOS DE ORO 2026

1. Las películas con más nominaciones

“One Battle After Another” del director Paul Thomas Anderson lidera la competencia con 9 nominaciones, incluyendo la categoría Mejor Película de Comedia o Musical.

Le sigue de cerca “Sentimental Value” del noruego Joachim Trier, con 8 nominaciones, mientras que “Sinners” de Ryan Coogler obtuvo 7 menciones.

La película "One Battle After Another" del director Paul Thomas Anderson es una adaptación parcial de la novela "Vineland" de Thomas Pynchon (Foto: Warner Bros.)

2. Los favoritos de la televisión

En las ternas televisivas, HBO Max se posiciona fuerte con “The White Lotus 3”, la cual lidera con 6 nominaciones, incluyendo la categoría Mejor Serie Dramática.

Le sigue “Adolescence” de Netflix, con 5 nominaciones, y “Only Murders in the Building” y “Severance”, las cuales obtuvieron 4 nominaciones cada una.

3. La plataforma más nominada

Netflix se coronó como la plataforma más nominada de los Globos de Oro 2026 con un total de 35 nominaciones entre cine y televisión.

Warner Bros. y HBO combinados le siguen de cerca con 31 nominaciones.

4. Un anime hace historia

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle”, por su parte, se convirtió en la primera producción anime de Shonen Jump nominada a un Globo de Oro.

Producida por los estudios Ufotable, Aniplex, Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment, la cinta compite en la categoría de Mejor Película Animada.

5. El récord de Cynthia Erivo y Ariana Grande

Las estrellas de “Wicked: For Good” establecieron un precedente histórico: Cynthia Erivo y Ariana Grande se convirtieron en las primeras actrices de una misma película en ser nominadas dos veces consecutivas por interpretar los mismos personajes.

Y es que ambas también habían sido nominadas en el 2025 por la primera parte de “Wicked”.

Por si fuera poco, Erivo es la primera mujer negra en recibir dos nominaciones como Mejor Actriz en una Película de Comedia o Musical en los Globos de Oro.

6. Tres artistas pop nominadas por segundo año

Miley Cyrus, Selena Gomez y Ariana Grande comparten un logro especial: las tres están nominadas por segundo año consecutivo.

Miley Cyrus compite en la categoría Mejor Canción Original con “Dream as One” de “Avatar: Fire and Ash”. El año anterior fue nominada por “Beautiful That Way” de “The Last Showgirl”.

En ambas oportunidades, Selena Gomez recibió sus nominaciones como Mejor Actriz en Serie de Televisión de Musical o Comedia por “Only Murders in the Building”.

recibió sus nominaciones como Mejor Actriz en Serie de Televisión de Musical o Comedia por “Only Murders in the Building”. Por otro lado, Ariana Grande suma su segunda nominación consecutiva como Mejor Actriz de Reparto por “Wicked: For Good”.

7. Chloé Zhao se une a un grupo selecto

Gracias a “Hamnet”, Chloé Zhao consiguió su segunda nominación a la Mejor Dirección en los Globos de Oro, convirtiéndose en la cuarta mujer en la historia en lograr este hito.

Así, la cineasta se une a Barbra Streisand, Jane Campion y Kathryn Bigelow en este selecto grupo.

8. El hito de Wagner Moura

Wagner Moura, por su parte, es el primer brasileño nominado en la categoría Mejor Actor en Película Dramática gracias a su actuación en “O Agente Secreto” (en inglés: “The Secret Agent”) del director Kleber Mendonça Filho.

Este reconocimiento se produce tras su histórica victoria en el New York Film Critics Circle, donde se convirtió en el primer latino en ganar el premio al Mejor Actor.

9. Los nominados de 80 años

A los 80 años, el talentoso Steve Martin es el nominado masculino de mayor edad en una categoría de actuación en los Globos de Oro 2026.

Ahora, el nominado como Mejor Actor en Serie de Comedia o Musical por “Only Murders in the Building” podría superar el récord histórico para actores varones, establecido por O Yeong-su en el 2022, quien tenía 77 años cuando ganó el premio al Mejor Actor de Reparto en TV por “El juego del calamar” (“Squid Game”).

Por otro lado, Helen Mirren, de 80 años y 170 días al momento de la ceremonia, está nominada como Mejor Actriz en Serie Dramática por “MobLand”. Sin embargo, el récord femenino permanece con Jessica Tandy, quien tenía 80 años y 227 días cuando ganó el Golden Globe en 1990.

10. El actor más joven con 5 nominaciones

Timothée Chalamet ha alcanzado un hito generacional al convertirse en el actor más joven de la historia en recibir cinco nominaciones a los Globos de Oro.

A sus 30 años (cumplidos el 27 de diciembre del 2025), el intérprete suma las siguientes nominaciones en su trayectoria: Mejor Actor en Película Dramática por “Call Me By Your Name” (2018), Mejor Actor de Reparto por “Beautiful Boy” (2019), Mejor Actor en Película de Comedia o Musical por “Wonka” (2024), Mejor Actor en Película Dramática por “A Complete Unknown” (2025) y ahora Mejor Actor en Película en Comedia o Musical por “Marty Supreme” (2026).

Y tú, ¿estás listo para disfrutar de la ceremonia?

Timothée Chalamet lidera el elenco de "Marty Supreme", película biográfica sobre el campeón de tenis de mesa Marty Reisman (Foto: A24)

