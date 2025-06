A veces me pasa que, cuando busco algo para ver en familia, me cuesta encontrar una película que nos enganche a todos. Quiero algo que no sea demasiado infantil como para que los adultos se aburran, pero tampoco tan denso como para que los más pequeños se desconecten. Y justo el otro día, Netflix me salvó con una joya que tiene la mezcla perfecta: aventura, humor, nostalgia y mucha, pero mucha magia.

Lo mejor es que no solo es entretenida, sino que tiene ese toque de fantasía clásica que se siente como un abrazo cálido en forma de historia. Te transporta a un mundo donde todo es posible, donde los sueños se persiguen con sabor a chocolate y donde, sin importar la edad que tengas, vuelves a mirar la vida con ojos de niño. Todo esto sin perder profundidad ni dejar de lado los temas importantes: la amistad, la lucha por los sueños y la importancia de no rendirse.

Y claro, cuando vi quién era el protagonista, entendí por qué esta nueva versión funciona tan bien. Timothée Chalamet logra hacer suyo un personaje que ya forma parte del imaginario colectivo desde hace décadas, y lo hace con una frescura y ternura que lo vuelve completamente entrañable. Es uno de esos casos en los que el cast es simplemente perfecto.

La película en cuestión es “Wonka”, una precuela musical de “Charlie y la fábrica de chocolate” de Roald Dahl, que explora los orígenes del excéntrico chocolatero que todos conocemos. Dirigida por Paul King (“Paddington”), esta versión no solo es visualmente hermosa, sino que también está cargada de corazón, humor y momentos inolvidables.

El póster oficial de "Wonka", película de Paul King protagonizada por Timothée Chalamet (Foto: Warner Bros.)

¿DE QUÉ TRATA “WONKA”?

“Wonka” nos cuenta cómo un joven y soñador Willy Wonka llega a una ciudad europea para cumplir su sueño: abrir una tienda de chocolates única en su tipo. Pero no todo es tan dulce como parece. Willy se enfrenta a un grupo de chocolateros corruptos, deudas impagables y un contrato abusivo que lo encadena a una lavandería controlada por la temible señora Scrubbit.

A lo largo de la historia, Wonka une fuerzas con un grupo de personajes encantadores —como Noodle, una niña huérfana con un gran corazón— para luchar contra el “Cártel del Chocolate”, una red secreta que busca acabar con la competencia a toda costa. Con ingenio, amistad y mucho cacao, Wonka demuestra que los sueños se pueden alcanzar si no se pierde la esperanza… y si tienes un toque de magia (y algunos Oompa Loompas) de tu lado.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES

Timothée Chalamet como Willy Wonka

Calah Lane como Noodle

Keegan-Michael Key como Jefe de Policía

Paterson Joseph como Arthur Slugworth

Matt Lucas como Gerald Prodnose

Mathew Baynton como Felix Fickelgruber

Sally Hawkins como Missy Wonka (madre de Willy)

Rowan Atkinson como Padre Julius

Jim Carter como Abacus Crunch

Natasha Rothwell como Piper Benz

Olivia Colman como Sra. Scrubbit

Hugh Grant como Lofty (Oompa Loompa)

Rich Fulcher como Larry Chucklesworth

Rakhee Thakrar como Lottie Bell

Tom Davis como Bleacher

Kobna Holdbrook-Smith como Oficial Affable

Simon Farnaby como Basil

Charlotte Ritchie como Barbara

Ellie White como Gwennie

Sophie Winkleman como La Condesa

Murray McArthur como Capitán del barco

Tracy Ifeachor como Dorothy Smith

Isy Suttie como Vendedora de frutas y verduras

Phil Wang como Colin

Tim FitzHigham como Capitán siniestro del barco

"Wonka" nos cuenta los orígenes del querido chocolatero (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿CÓMO VER LA PELÍCULA?

“Wonka” está disponible en Netflix y se puede ver con subtítulos en español e inglés. Solo tienes que buscarla por su nombre en el buscador de la plataforma y prepararte para sumergirte en una historia visualmente deslumbrante y llena de corazón. Es ideal para ver en familia, para una noche de fin de semana con niños, o incluso para revivir esa magia del cine infantil con una mirada más madura.

Además, si eres fan del universo creado por Roald Dahl o creciste viendo la versión de Gene Wilder en los 70 o la de Johnny Depp en los 2000, esta nueva entrega dirigida por Paul King te va a sorprender para bien. No es solo una película, es una experiencia: te hace reír, te emociona y, sobre todo, te recuerda que la imaginación sigue siendo el ingrediente más poderoso de todos.