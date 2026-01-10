La 83.ª edición de los Globos de Oro 2026 , uno de los eventos más importante en la industria cinematográfica, promete ser una noche llena de sorpresas. En esta gala, diversos artistas latinos han logrado destacar gracias a sus interpretaciones magistrales y se encuentran a un paso de conseguir una estatuilla que consolide sus exitosas trayectorias. ¿Quieres saber quiénes son los rostros latinos que podrían hacer historia este año? A continuación, te presento la lista completa y los detalles de sus nominaciones.

Esta nueva gala de los ‘Golden Globes’ se celebrará este domingo 11 de enero a las 8:00 p.m. en el Hotel Beverly Hilton, en California. Este escenario es emblemático, ya que ha sido sede de diversos eventos históricos en la industria del entretenimiento.

El Hotel Beverly Hilton será la sede de la gala número 83 de los Globos de Oro 2026. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP)

La lista de actores y actrices latinos nominados a los Globos de Oro 2026

Oscar Isaac

El actor tiene 46 años y es originario de Guatemala. Logró ser nominado en esta nueva edición de los Globos de Oro por su excelente interpretación en la exitosa película de Netflix, ‘Frankenstein’. Competirá en la categoría ‘Mejor Actor en Película de Drama’.

Wagner Moura

El actor de ascendencia brasileña será contrincante de Oscar Isaac en la categoría ‘Mejor Actor en Película de Drama’ en la gala número 83. Su papel de ‘Armando’ en la película ‘El Agente Secreto’ fue suficiente para que consiga su nominación.

Wagner Moura es un actor brasileño y está nominado a esta reciente gala de los Globos de Oro 2026. (Crédito: AFP)

Beneficio del Toro

Este artista nació en Puerto Rico y ha participado en diversas producciones exitosas. En esta ocasión, su papel de ‘Sergio St. Carlos’ en la cinta ‘Una Batalla tras Otra’, cuyo protagonista principal es Leonardo DiCaprio, le valió para competir en la categoría ‘Mejor Actor de Reparto’.

Diego Luna

El actor mexicano obtuvo su nominación por su interpretación del ‘Capitán Cassian Andor’ en la serie de televisión ‘Andor’. Cuenta con grandes posibilidades de alzarse con una estatuilla a ‘Mejor Actor en Serie de Drama’.

Selena Gomez

La famosa actriz y cantante tiene ascendencia mexicana; por lo tanto, se le considera como una artista latina. En la reciente gala de los Globos de Oro, fue nominada a ‘Mejor Actriz en una Serie de Comedia o Musical’ por su papel en la serie ‘Only Murders in the Building’.

Su papel en la serie 'Only Murders in the Building' le permitió a Selena Gomez competir por una estatuilla en los Globos de Oro. (Crédito: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Jenna Ortega

Selena Gomez no es la única actriz de ascendencia latina nominada a la edición número 83; Jenna también competirá, reafirmando que su papel de Wednesday Addams en la serie televisiva ‘Wednesday’ ha sido un rotundo éxito. Fue seleccionada en la categoría ‘Mejor Actriz en una Serie de Comedia o Musical’.

Su papel en 'Wednesday' le permitió a Jenna Ortega estar nominada a los Globos de Oro 2026. (Crédito: AFP)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí