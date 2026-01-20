Desde su estreno, el 16 de enero de 2026, “El botín” (“The Rip” en su idioma original) se ha posicionado en el Top de las películas más populares de Netflix, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y en otras partes del mundo. La explosiva e intrigante trama es parte fundamental del éxito de este thriller policial inspirado en hechos reales, así como las actuaciones de Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Kyle Chandler y Sasha Calle.

La película escrita y dirigida por Joe Carnahan (“Narc”, “Smokin’ Aces”) sigue al equipo táctico de narcóticos de Miami liderado por el teniente Dane Dumars (Damon) mientras realiza una incautación. La operación se vuelve sospechosa desde que Dumars le indica cantidades distintas a cada uno de los oficiales y se vuelve peligrosa cuando encuentran más de veinte millones de dólares.

El dinero provoca que la confianza entre el grupo de resquebraje, pero también llama la atención de otras personas interesadas en “El botín”. Si ya viste el thriller policial de 105 minutos de duración, te recomiendo otras películas con temática similar que puedes encontrar en Netflix.

LAS PELÍCULAS QUE DEBES VER EN NETFLIX SI TE GUSTÓ “EL BOTÍN”

1. El salario del miedo

“El salario del miedo” (“Le salaire de la peur” en su idioma original y “The Wages of Fear” en inglés) es un remake francés del thriller homónimo de 1953 dirigido por Henri-Georges Clouzot. La película dirigida por Julien Leclercq a partir del guion de Hamid Hlioua y Leclercq, sigue a un grupo de personas que debe trasladar nitroglicerina para apagar un pozo que se ha incendiado.

Sinopsis: “Cuando la explosión de un pozo petrolero amenaza cientos de vidas, un equipo de expertos debe transportar nitroglicerina en una travesía mortal por el desierto.”

Alban Lenoir interpretó a Alex en la película francesa "El salario del miedo", dirigida por Julien Leclercq a partir del guion de Hamid Hlioua y Leclercq (Foto: Netflix)

2. Triple frontera

“Triple frontera” comparte a un actor con “The Rip”. Se trata de Ben Affleck, quien trabaja con Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal y Adria Arjona en la película de acción dirigida por J. C. Chandor a partir del guion de Chandor y Mark Boal. Un grupo de héroes olvidados emprenden una peligrosa misión que los enfrenta a un poderoso Cartel de la droga.

Sinopsis: “Cinco exsoldados de operaciones especiales ponen la mira en la fortuna oculta de un capo del narcotráfico. Fuera de la ley y solos contra todos. No hay vuelta atrás.”

Ben Affleck interpretó a Tom Davis y Oscar Isaac interpretó a Santiago en la película de acción "Triple frontera" (Foto: Netflix)

3. Fuera de la ley

Dirigida por Deon Taylor a partir de un guion de Peter A. Dowling, “Black and Blue” es una película de acción y suspenso que sigue a un policía novato que escapa después de presenciar un asesinato. Naomie Harris, Tyrese Gibson, Frank Grillo, Mike Colter, Reid Scott y Beau Knapp son parte del elenco.

Sinopsis: “Una policía novata capta sin querer las imágenes de un asesinato a manos de dos compañeros corruptos. Ahora todos buscan el video, y las lealtades se ponen a prueba…”

4. Operación hermanos

Basada en hechos reales, “The Red Sea Diving Resort” es una película dirigida por Gideon Raff y protagonizada por Chris Evans, Michael Kenneth Williams, Haley Bennett, Alessandro Nivola, Michiel Huisman, Chris Chalk, Greg Kinnear y Ben Kingsley. La cinta de 2019 relata la historia de Ari Levinson y su grupo, encargados de rescatar a una gran cantidad de judíos etíopes por la costa de Sudán en 1984.

Sinopsis: “Un grupo de agentes secretos abre un complejo turístico de buceo como fachada para rescatar a miles de refugiados etíopes.”

5. Guerra en el aserradero

“Guerra en el aserradero” es un thriller de crimen francés dirigido y escrito por Julien Leclerq. Esta película protagonizada por Sami Bouajila también cuenta con Jérémie Guez, Matthieu Serveau y Jérémie Guez como guionistas, y sigue a un hombres que es obligado a esconder una gran cantidad de drogas.

Sinopsis: “El dueño de un aserradero y su hija adolescente terminan enredados en una disputa feroz cuando un narcotraficante esconde cocaína robada en su propiedad.”

"Guerra en el aserradero" es una nueva película francesa dirigida y escrita por Julien Leclerq (Foto: Netflix)

