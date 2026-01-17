La confianza es el eje central de “El botín” (“The Rip” en su idioma original), donde un grupo de policías de Miami empiezan a dudar de su compañeros cuando en una incautación encuentran más de 20 millones de dólares. Un antecedente y una llamada amenazante los hacen sospechar de todos, pero tienen que descubrir quién es el verdadero traidor antes de que sea demasiado tarde. Esta película de suspenso y acción de Netflix ¿se basa en una historia de la vida real? A continuación, te comparto los detalles que se saben al respecto.

Matt Damon y Ben Affleck son los protagonistas del thriller policial escrito y dirigido por Joe Carnahan (“Narc”, “Smokin’ Aces”). También forman parte del elenco actores como Steven Yeun, Kyle Chandler, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Sasha Calle, Néstor Carbonell, Lina Esco y Scott Adkins.

Carnahan destacó la conexión que existe entre los miembros del reparto de “The Rip”. “La conexión, el tiempo compartido y la genuina simpatía entre todos crearon una sensación increíble, difícil de capturar. Pero cuando la consigues, eres muy afortunado. Todas las actuaciones son maravillosas. Es un testimonio de lo que sucede cuando reúnes a un grupo de personas con talento, les das algo con lo que pueden identificarse y conectar, y los resultados hablan por sí solos”, señaló a Tudum.

El equipo del equipo del teniente Dane Dumars (Matt Damon) debe contar el dinero incautado en la película de suspenso y acción "El botín" (Foto: Netflix)

“THE RIP” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es sí. En conversación con Netflix, el director contó que la idea para esta película surgió de la experiencia personal de un amigo. “’The Rip’ surgió de una experiencia profundamente personal que vivió mi amigo, tanto como padre como jefe de narcóticos tácticos del departamento de policía de Miami Dade”.

“Está inspirada en parte en su vida y, luego, en mi inquebrantable amor por esos clásicos del thriller policiaco de los años 70 que realmente valoraban los personajes y las relaciones interpersonales y se convirtieron en referentes de esa época: películas como ‘Serpico’ y ‘El Príncipe de la Ciudad’ y, más recientemente, ‘Heat de Michael Mann’”, agregó.

Por supuesto, “El botín” también utiliza elementos reales del funcionamiento de un Equipo Táctico de Narcóticos y proceso de incautación. Por ejemplo, aclaran que para entrar a la casa sospechosa solicitan que la dueña firme una autorización que señala búsqueda de drogas, pero en realidad buscan dinero ilegal.

Además, las normas en Florida y Miami-Dade establecen que hay que contabilizar una incautación en el lugar de los hechos. Por lo tanto, el equipo de Dane Dumars (Matt Damon) y J.D. Byrne (Ben Affleck) debe contar los más de 20 millones de dólares antes de trasladarlos.

¿Qué significa “The Rip”?

Netflix también explicó el significado del título de la película. The Rip es parte de la jerga policial de Miami para referirse a “quitarle las cosas al delincuente”. “En caso de incautación de dinero, drogas o armas, la confiscación en sí se conoce como ‘rip’”, explicó Carnahan.

Los policías hicieron Desi (Sasha Calle) firmara una autorización para registrar su casa en la película de suspenso y acción "El botín" (Foto: Netflix)

