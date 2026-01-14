La lealtad y confianza entre un grupo de policías de Miami se tambalea cuando encuentran millones de dólares en efectivo en un depósito abandonado. Cuando se corre el rumor de la cantidad que se esconde en ese lugar todo cambia y nadie sabe en quién confiar en “El botín” (“The Rip” en su idioma original), la película de suspenso y acción de Netflix, escrita y dirigida por Joe Carnahan (“Narc”, “Smokin’ Aces”). ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

Carnahan explicó a Tudum que, espera que esta producción sirva como recordatorio de que “hay gente buena en el mundo. Quieren hacer el bien, quieren ayudar a la gente, quieren ser amables, quieren ser compasivos, quieren ser empáticos... Creo que es un buen momento para ese mensaje”.

Matt Damon y Ben Affleck son los protagonistas de “El botín”, que también cuenta con las actuaciones de Steven Yeun, Kyle Chandler, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno y Sasha Calle.

Matt Damon interpreta al teniente Dane Dumars y Ben Affleck interpreta al sargento detective JD Byrne en la película de suspenso y acción "El botín" (Foto: Netflix)

THE RIP” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

En conversación con Netflix, Joe Carnahan contó que la idea para esta película surgió de la experiencia personal de un amigo. “’The Rip’ surgió de una experiencia profundamente personal que vivió mi amigo, tanto como padre como jefe de narcóticos tácticos del departamento de policía de Miami Dade”.

“Está inspirada en parte en su vida y, luego, en mi inquebrantable amor por esos clásicos del thriller policiaco de los años 70 que realmente valoraban los personajes y las relaciones interpersonales y se convirtieron en referentes de esa época: películas como ‘Serpico’ y ‘El Príncipe de la Ciudad’ y, más recientemente, ‘Heat de Michael Mann’”, agregó.

¿DE QUÉ TRATA “EL BOTÍN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El botín”, “tras descubrir millones en efectivo en un escondite abandonado, la confianza entre un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran de la magnitud de la incautación, todo se pone en duda, incluso en quién pueden confiar.”

Por lo que he visto en el tráiler, el equipo del teniente Dane Dumars y el sargento detective JD Byrne acuden a una incautación de 300 mil dólares, pero descubren que se trata de un decomiso de 20 millones, lo que cambia por completo el panorama. Surge la desconfianza, ya que más de uno sugiere quedarse con parte del dinero.

Pero ellos no son los únicos que anhelan el dinero, una llamada les advierte de otro grupo que amenaza con eliminarlos si no abandonan el lugar en treinta minutos. Los oficiales corren peligro, ya que incluso Dumars y Byrne no confían el uno en el otro.

¿CÓMO VER “EL BOTÍN”?

“El botín” se estrenará el viernes 16 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de suspenso y acción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE RIP”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL BOTÍN”

Matt Damon como el teniente Dane Dumars

Ben Affleck como el sargento detective JD Byrne

Steven Yeun como el detective Mike Ro

Teyana Taylor como la detective Numa Baptiste

Sasha Calle como Desi

Catalina Sandino Moreno como la detective Lolo Salazar

Scott Adkins

Kyle Chandler como el agente de la DEA Mateo ‘Matty’ Nix

Néstor Carbonell

Lina Esco como Jackie Velez

Steven Yeun, Matt Damon, Ben Affleck y Kyle Chandler son parte del elenco principal de la película de suspenso y acción "El botín" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE RIP”?

“El botín”, que cuenta con Matt Damon, Ben Affleck, Dani Bernfeld, Luciana Damon como productores, tiene una duración de 133 minutos, es decir, 2 horas y 13 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “EL BOTÍN”?

La fotografía principal de “The Rip”, producida por la compañía Artists Equity, comenzó el 3 de octubre de 2024 en Los Ángeles y terminó en diciembre del mismo año. Se grabaron escenas adicionales en Nueva Jersey.

