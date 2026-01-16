CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Inspirada en hechos reales, “El botín” (“The Rip” en su idioma original) es una película de suspenso y acción de Netflix que sigue a un grupo de policías de Miami que lidia con un grave problema de confianza durante una incautación. Todo marcha con normalidad hasta que se revela que el dinero escondido en un refugio abandonado supera los 20 millones de dólares. A partir de ese momento, cada decisión se pone en duda y más de un miembro del equipo del teniente Dane Dumars (Matt Damon) parece sospechoso. ¿Quién es el verdadero traidor? ¿Logran robarse el dinero?

El thriller policial escrito y dirigido por Joe Carnahan (“Narc”, “Smokin’ Aces”) empieza con el asesinato de la capitana Jackie Velez (Lina Esco). Ella intenta escapar, pero es alcanzada por dos encapuchados. Antes de morir, logra enviar un mensaje de texto. ¿A quién contactó y qué reveló? Poco después, el FBI realiza una investigación e interroga al equipo, incluido el sargento detective JD Byrne (Ben Affleck), quien tenía una relación amorosa con la fallecida.

Durante el interrogatorio, JD pierde el control por las preguntas de su hermano, el agente del FBI Byrne (Scott Adkins). Su amigo y compañero, Dumars se encarga de tranquilizarlo. Más tarde, Dane Dumars alerta a su equipo sobre una denuncia anónima y les pide que completen la última misión del día. La situación se vuelve sospechosa en “The Rip”, desde que Dumars menciona cantidades diferentes a sus compañeros.

La detective Lolo Salazar (Catalina Sandino Moreno) y la detective Numa Baptiste (Teyana Taylor) también son parte de la misión en la película de suspenso y acción "El botín" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL BOTÍN”?

Tras entrar en la propiedad de Desi (Sasha Calle), no tardan en localizar el dinero y al comprobar que se trata de una gran cantidad, Dumars se alarma y extrema medidas de seguridad. Les pide sus teléfonos a los miembros de su equipo y se niega a comunicarse con el jefe. ¿Cuál es su objetivo? Por norma, deben contabilizar una incautación en el lugar de los hechos, así que, la detective Numa Baptiste (Teyana Taylor) y la detective Lolo Salazar (Catalina Sandino Moreno) se encargan de eso.

En tanto, el oficial Mike Ro (Steven Yeun) vigila la entrada de la casa. Mientras está afuera, Ro utiliza un teléfono desechable para comunicarse con alguien. JD Byrne cuestiona las decisiones de su amigo y empieza a sospechar de la operación. Para despejar sus dudas, se comunica con el agente de la DEA Mateo ‘Matty’ Nix (Kyle Chandler), quien le confirma que no existe ninguna denuncia anónima registrada. Antes de que pueda hacer algo, debe revisar una casa cercana sospechosa.

Durante la ausencia de JD Byrne, Dane Dumars le propone a sus compañeras quedarse con “El botín” y ellas parecen aceptar. Desi escucha la conversación y advierte a Mike Ro de la situación. De inmediato, el oficial habla con su contacto externo y le pide que actúe antes de que sea demasiado tarde.

Una extraña llamada advierte al equipo que tienen treinta minutos para abandonar la casa o de lo contrario morirán. Tras cumplirse el plazo, un grupo de hombres armados ataca a los protagonistas de “The Rip”. Aunque Lolo recibe un disparo en la pierna, el equipo logra resistir. Las situación empeora cuando el narco dueño del dinero se comunica para asegurar que él no está detrás del ataque y que tampoco asesinó a la capitana Velez. Entonces, ¿quién?

A pesar de que el detective Mike Ro (Steven Yeun) actúa sospechosa, Desi (Sasha Calle) le pide ayuda en la película de suspenso y acción "El botín" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL BOTÍN”?

¿Quién es el verdadero traidor?

En ese punto, no hay duda de que un miembro del equipo es un traidor y probablemente asesinó a Jackie. JD Byrne culpa a Dumars y se desata una pelea entre ellos. Sus compañeros los separan y continúan con el operativo. Byrne vuelve a llamar a Nix para que acuda con refuerzos. En tanto, Mike Ro busca desesperadamente su teléfono y al no encontrarlo provoca un incendio.

Cuando el fuego se propaga, los policías toman el dinero y salen de la casa. En ese momento, aparece Nix con un par de compañeros y ofrece su ayuda. JD Byrne presiona a Dumars para que lleven el dinero ante sus jefes y el líder no tiene más opción que subir al vehículo blindado. Mike Ro y Nix también viajan con ellos.

JD Byrne y Dumars están listos para atacar, pero no están en contra. De hecho, se unen para señalar a Mike Ro como el verdadero traidor. Por supuesto, el culpable lo niega, pero los protagonistas de “The Rip” revelan que todo fue una trampa. Dane estaba fingiendo querer robar el dinero junto con sus compañeras para descubrir al traidor y asesino de la capitana Velez.

Aunque JD Byrne no estaba al tanto desde el inicio, se enteró mientras estaba en la casa vecina y ayudó a su amigo con su plan. Dumars le dijo cifras distintas a cada oficial y así descubrió a Mike Ro. Pero no trabaja solo. Nix es su cómplice, él recibió los mensajes, hizo la llamada amenazante y coordinó el ataque. Al verse descubiertos, intenta escapar, pero el FBI, alertado por JD, los rodea. A pesar de sus intentos de fuga, logran capturarlos. Además, se revela que el dinero nunca salió de la casa y que Numa y Lolo se encargaron de llevarlo ante los jefes.

Al final de “El botín”, el Equipo Táctico de Narcóticos completa la misión con éxito. La cifra entregada coincide con la declarada por cada miembro del equipo. Desi recibe una parte del dinero por su denuncia. Los hermanos Byrne se abrazan. Dumars recuerda a su hijo fallecido. Y JD y Dane recuerdan a su amiga Jackie.

Dane Dumars (Matt Damon) y JD Byrne (Ben Affleck) revelan que Mike Ro (Steven Yeun) y Nix (Kyle Chandler) son los culpables al final de la película de suspenso y acción "El botín" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL BOTÍN”?

“El botín” está disponible en Netflix desde el 16 de enero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película de suspenso y acción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

