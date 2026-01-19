La llegada de la película “El botín” (en su idioma original: “The Rip”) a Netflix ha confirmado lo que muchos imaginábamos: la química entre Matt Damon y Ben Affleck, dos exitosos amigos desde su infancia, sigue intacta en pantalla. Así, tras disfrutar del thriller de acción dirigido por Joe Carnahan, seguro te gustaría ver más de su trabajo conjunto en Hollywood. Por eso, en las siguientes líneas, te presento los largometrajes de ambas estrellas disponibles ahora mismo en el streaming. ¡Prepárate para sumarlos a tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que “El botín” explora cómo la confianza entre los integrantes de un equipo de policías de Miami comienza a disiparse tras el descubrimiento de millones en efectivo en un escondite abandonado.

Entonces, cuando las fuerzas externas se enteran de la incautación, se pone todo en tela de juicio y los protagonistas ni siquiera saben de quién se pueden fiar.

LAS PELÍCULAS DE BEN AFFLECK Y MATT DAMON QUE PUEDES VER TRAS “EL BOTÍN”

1. “Good Will Hunting” (1997)

Empiezo la lista con “El indomable Will Hunting”, la cinta que lo cambió todo para Matt Damon y Ben Affleck.

Resulta que Matt escribió el borrador del libreto como parte de una tarea universitaria en Harvard... hasta que, junto a Ben, transformaron ese material en un guion cinematográfico que les valió el premio Oscar al Mejor Guion Original.

​¿De qué trata? Cuando un profesor del MIT descubre que un conserje sin rumbo es, además, un genio de las matemáticas, explora su potencial con la ayuda de un terapeuta poco convencional.

¿Cómo verla? Está disponible en Netflix (Latinoamérica y España), Paramount+ (América Latina), Amazon Prime Video (España y Estados Unidos) y Movistar Plus+ (España).

2. “The Last Duel” (2021)

“El último duelo” reúne nuevamente a Damon y Affleck como guionistas, junto a Nicole Holofcener, en un ambicioso drama histórico dirigido por Ridley Scott.

Basado en hechos reales, el filme presenta tres capítulos, lo que le permite a los autores deconstruir conceptos medievales de honor y justicia, mostrando cómo el código caballeresco glorificado esconde violencia y misoginia.

​¿De qué trata? La trama se centra en la acusación de Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) de haber sido abusada por Jacques Le Gris (Adam Driver), el amigo de su esposo Jean de Carrouges (Matt Damon). Para proteger su orgullo y probar la acusación de su pareja, de Carrouges pide enfrentar a Le Gris en un duelo a muerte. Ahora, las tres vidas penden de un hilo en esta sociedad que sostiene que el vencedor de este espantoso enfrentamiento será determinado por Dios.

¿Cómo verla? Está disponible en Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (Estados Unidos).

3. “AIR” (2023)

“Air: La historia detrás del logo” representa la primera vez que Ben Affleck dirigió una película protagonizada por Matt Damon.

Ambientada en 1984, la cinta dramática también incluye a Viola Davis, Jason Bateman y Chris Tucker en el elenco.

El póster de "AIR", película del director Ben Affleck que se desarrolla a lo largo de 112 minutos de metraje (Foto: Amazon MGM Studios)

​¿De qué trata? Narra la asociación revolucionaria entre el novato Michael Jordan y la división de básquetbol de Nike, la cual cambió el mundo del deporte y la cultura para siempre.

¿Cómo verla? Está disponible en Amazon Prime Video (a nivel internacional).

