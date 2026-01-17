La tercera temporada de “Jujutsu Kaizen” ya empezó, de hecho, está a punto de iniciar el Culling Game, dirigido por Kenjaku, antiguo y enigmático hechicero quien busca optimizar la energía maldita humana y lograr una fusión con Tengen. La tercera entrega del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami también incluye nuevo tema de apertura. ¿Cuál es la canción de los nuevos episodios? ¿Ha logrado cautivar a los fanáticos? ¿Es memorable?

Sin duda, la trama y la animación son parte fundamental del éxito de un anime, pero no son los únicos elementos que contribuyen para asegurar la aceptación de los fanáticos. Los opening o temas de apertura también suelen ser importantes para sus seguidores, ya que la música y la letra de cada una de las canciones de una serie refuerzan la temática y la historia.

Varios temas musicales de animes se han vuelto memorables entre los fanáticos. ¿Sucederá lo mismo con el opening de la temporada 3 de “Jujutsu Kaizen”? A continuación, te comparto una lista con cada uno de los openings del popular anime.

A lo largo de la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen", Yuji Itadori se encuentra lidiando con una intensa culpa por las acciones de Sukuna en Shibuya (Foto: MAPPA)

CADA UNO DE LOS OPENINGS DE “JUJUTSU KAIZEN”

Temporada 1

Kaikai Kitan (Eve)

El opening de los primeros 13 episodios de la primera temporada de “Jujutsu Kaisen” es “Kaikai Kitan”, interpretado por el artista japonés Eve. Al tratarse de la primera canción es un tema icónico y representativo.

VIVID VICE (Who-ya Extended)

La segunda mitad de la primera entrega del popular animé cuenta con “VIVID VICE”, interpretado por Who-ya Extended, como tema de apertura. Sin duda, captura la emoción de la serie.

Temporada 2

Ao no Sumika (Tatsuya Kitani)

“Ao no Sumika” (“Where Our Blue Is”) es el tema de apertura de la primera parte de la segunda temporada de “Jujutsu Kaisen”. La canción es interpretada por Tatsuya Kitani y tiene un ritmo alegre y nostálgico.

SPECIALZ (King Gnu)

“SPECIALZ”, interpretado por King Gnu, es el opening de la segunda entrega, desde el sexto episodios hasta el 23. Debido a que esos capítulos adaptan el Arco del Incidente de Shibuya del manga, la canción tiene un tono mucho más oscuro y caótico.

Temporada 3

AIZO (King Gnu)

King Gnu vuelva a prestar su voz para un tema de “Jujutsu Kaizen”. “AIZO” fue la canción elegida para el inicio del arco de “The Culling Game” (“El Juego de la Matanza”).

