Atormentado por la culpa por las matanzas masivas en Shibuya, Yuji Itadori decide no regresar a Jujutsu High y enfocarse en exorcizar a los innumerables espíritus malditos desatados por Noritoshi Kamo en la tercera temporada “Jujutsu Kaisen”. En tanto, el hechicero de grado especial Yuta Okkotsu se dedica a rastrear a Itadori para cumplir con su objetivo designado de ser su verdugo. Cuando lo encuentra se desata la emocionante batalla, que los fans del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutam han estado esperando.

Pero no es la única pelea que la exitosa y popular serie tiene preparada para esta nueva entrega. Después del incidente de Shibuya, se desata una mortal batalla de jujutsu conocida como “The Culling Game”, orquestada por Noritoshi Kamo, en diez colonias de Japón. Entonces, ¿qué otras luchas intensas veremos en estos episodios?

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” adapta los arcos de “The Culling Game”, “Exterminio de Itadori” y la “Preparación Perfecta”. Por lo tanto, incluye enfrentamientos vibrantes como el de Maki contra el Clan Zenin, Yuji contra Hakari, Yuji contra Higuruma y Okkotsu Yuta contra Yuji Itadori.

LAS PRINCIPALES BATALLAS QUE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

1. Yuta Okkotsu vs. Yuji Itadori

Uno de los combates más extraordinarios e impactantes sin duda es el de Yuta Okkotsu contra Yuji Itadori, quien se resiste a su sentencia por la masacre de Shibuya. Tras la persecución inicial, la batalla deja clara la abismal diferencia de poder entre estos dos personajes.

Yuji Itadori se enfrenta a Yuta Okkotsu en los primeros episodios de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

2. Maki Zenin vs. El Clan Zenin

Esta pelea forma parte del arco de la Preparación Perfecta y se trata de un momento impactante porque se desata una masacre cuando Maki regresa a su hogar. Se enfrenta a su padre, Ogi Zen’in, y también a la unidad de élite del clan, que incluye a Naoya Zenin.

En la temporada 3 de "Jujutsu Kaisen", Maki se enfrenta a Naoya Zenin es un miembro del clan Zenin, conocido por su arrogancia y su obsesión por mantener el poder y la pureza de su linaje familiar (Foto: MAPPA / TOHO)

3. Yuji Itadori vs. Hiromi Higuruma

En la tercera temporada de “Jujutsu Kaizen”, Yuji también lucha contra Hiromi Higuruma, un brillante abogado defensor que se convierte en un poderoso hechicero durante The Culling Game. Además de una pelea física es un duelo moral y psicológico.

Yuji Itadori lucha contra a Hiromi Higuruma en la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", pero su rivalidad no dura mucho tiempo (Foto: Netflix)

4. Kinji Hakari vs. Hajime Kashimo

Kinji Hakari, quien utiliza una técnica que lo vuelve virtualmente inmortal durante periodos cortos, se enfrenta a Kashimo, un hechicero de hace 400 años que utiliza electricidad. Estos elementos brindan una emocionante y electrizante combate que los fanáticos del anime sin duda disfrutarán.

Kinji Hakari tiene una electrizante batalla contra Hajime Kashimo en la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: Netflix)

5. La Batalla de la Colonia Sendai (Yuta vs. Ryu vs. Uro)

La tercera temporada de “Jujutsu Kaizen” también incluye el Triple Choque de Sendai, donde Yuta Okkotsu lucha simultáneamente contra Ryu Ishigori y Takako Uro, hechiceros poderosos de la era antigua.

Pero no son las únicas peleas que se esperan en la tercera temporada de “Jujutsu Kaizen”. Estos son otros combates extraordinarios:

Fumihiko Takaba vs. Iori Hazenoki

Kenjaku vs. Yuki Tsukumo y Choso

Sukuna vs. Ryu Ishigori

Sukuna vs. Yorozu

Yuji Itadori, Maki Zenin y Hana Kurusu vs. Sukuna

