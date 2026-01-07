Después de una larga espera y una película recopilatoria, los fanáticos de “Jujutsu Kaisen” finalmente podrán disfrutar de la tercera temporada del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. En los nuevos episodios, Yuji Itadori, atormentado por la culpa por las matanzas masivas en Shibuya, decide no regresar a la escuela técnica para enfocarse en derrotar a la gran cantidad de espíritus malditos desatados por Kamo Norimichi. Entonces, ¿cuántos episodios tiene la nueva entrega? ¿Cuándo se estrenarán y dónde?

En medio de este caos, la Inspección General de Jujutsu revoca la suspensión de la sentencia de muerte de Itadori Yuji y nombra al Hechicero de Grado Especial Okkotsu Yuta como su verdugo. Este será solo una de los emocionantes enfrentamientos que se producirán en la tercera entrega.

La nueva temporada de “Jujustsu Kaizen” cuenta con la dirección de Shota Goshozono, la composición de Hiroshi Seko, la música de Yoshimasa Teuri, con Yosuke Yajima y Hiromi Niwa como encargados del diseño de personajes, con Teppei Ito como director de fotografía y con Junichi Higashi en la dirección de arte.

Yūji Itadori será perseguido por Yuta Okkotsu por el incidente de Shibuya en la tercera temporada "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Los dos primeros episodios de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” se estrenarán el jueves 8 de enero de 2026 en Japón, y el mismo día en todo occidente, a través de Crunchyroll. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Crunchyroll se encargará de la distribución internacional. En países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del popular anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Hasta el momento, no se ha confirmado la cantidad de episodios que tendrá la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, pero se espera que tenga 13 capítulos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

Episodio 1: 8 de enero del 2026

Episodio 2: 8 de enero del 2026

Episodio 3: 15 de enero del 2026

Episodio 4: 22 de enero del 2026

Episodio 5: 29 de enero del 2026

Episodio 6: 5 de febrero del 2026

Episodio 7: 12 de febrero del 2026

Episodio 8: 19 de febrero del 2026

Episodio 9: 26 de febrero del 2026

Episodio 10: 5 de marzo del 2026

Episodio 11: 12 de marzo del 2026

Episodio 12: 19 de marzo del 2026

Episodio 13: 26 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA VER DE TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. España 6:00 p.m.

TRÁILER DE DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

¿QUÉ ARCOS ADAPTA LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

La tercera temporada del anime que se ha convertido en un fenómeno global lleva el título de “Jujutsu Kaisen: The Culling Game Parte 1” debido a que adapta el arco del mismo nombre que cuenta con 63 capítulos. Se trata de uno de los tramos de historia más extensos.

El arco de The Culling Game incluye emocionantes batallas como el combate de Choso contra Naoya Zenin y el de Maki contra el Clan Zenin, que aparecieron en el avance anterior. Mientras que el nuevo tráiler muestra a Yuji contra Hakari, Megumi contra Reggie y Yuji contra Higuruma.

Pero no es el único arco del manga de Akutami que se adaptará en la nueva entrega de “Jujutsu Kaisen”. Itadori’s Extermination Arc, que se desarrolla en 7 capítulos del manga, y Perfect Preparation Arc, que abarca 15 capítulos, también forma parte de la temporada 3.

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

Junya Enoki le da voz a Yuji Itadori

Yuma Uchida le da voz a Megumi Fushiguro

Mikako Komatsu le da voz a Maki Zen’in

Megumi Ogata le da voz a Yuta Okkotsu

Daisuke Namikawa le da voz a Choso

Noriko Hidaka le da voz a Yuki Tsukumo

Yoshiko Sakakibara le da voz a Master Tengen

Kazuya Nakai le da voz a Kinji Hakari

Yuki Sakakihara le da voz a Kirara Hoshi

Koji Yusa le da voz a Naoya Zen’in

Tomokazu Sugita le da voz a Hiromi Higuruma

Satoshi Tsuruoka le da voz a Fumihiko Takaba

Yutaka Aoyama le da voz a Reggie Star

Neeko le da voz a Kogane

Satoshi Tsuruoka se encarga de darle voz a Fumihiko Takaba en la tercera temporada del popular anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

