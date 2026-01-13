Los dos primeros episodios de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” se estrenaron el 8 de enero de 2026 y con ellos se revelaron las reglas del Culling Game, un torneo masivo diseñado por Kenjaku y que enfrenta a hechiceros de jujutsu y humanos recién despertados. Por lo tanto, Yuji Itadori y otros personajes del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami tendrán que matar a otras personas para asegurar su propia supervivencia. Mientras intentan detener el macabro juego, no tendrán más opción que participar y seguir las reglas. ¿Cuáles son?

Aunque no se ha revelado el verdadero propósito de Kenjaku, se sabe que el ritual conjurado en todo Japón busca optimizar la energía maldita usando la barrera de Tengen. Para reunir participantes para el Juego de la matanza hizo que miles de personas despertaran como hechiceros, quienes deben adaptarse rápidamente y luchar para sobrevivir.

LAS REGLAS DEL CULLING GAME EN LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

Regla 1: Participación obligatoria

Después de despertar su técnica maldita, los jugadores tienen 19 días para presentarse en una de las colonias distribuidas en Japón y declarar su participación. En total hay 10 colonias en las que se desarrollarán las batallas. Cada colonia está conectada por una barrera que aísla a quienes la habitan. La única zona que no se ve afectada por las barreras es Hokkaido, ya que es una tierra sagrada en la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”.

Kenjaku es quien está detrás del Culling Game en la tercera temporada del popular anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

Regla 2 Castigo por negativa

Cualquier jugador que rompa la regla anterior o se niegue a participar sufrirá la eliminación de su técnica maldita. Aunque podría parecer una posibilidad de abandonar el torneo para los recién despertados, esto podría significar la muerte, ya que las técnicas malditas están intrínsecamente ligadas al cerebro y al alma de sus usuarios.

Regla 3: Entrada voluntaria

Los no jugadores (civiles o hechiceros que no fueron marcados originalmente) que entren en una colonia se convertirán automáticamente en jugadores. Esta regla solo aplica a quienes entraron a la colonia por voluntad propia, ya que los civiles solo tienen una oportunidad de salir.

Regla 4: Sistema de puntos:

Los jugadores acumulan puntos matando a otros participantes. A cada jugador se le entrega un shikigami, donde recibe una notificación con su puntuación. Para sobrevivir los personajes de “Jujutsu Kaizen” deben asesinar a otros, lo que provoca una batalla campal. Además, no solo participan hechiceros y recién despertados, también antiguos resucitados por Kenjaku.

Kinji Hakari es uno de los participante en The Culling Game en la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Netflix)

Regla 5: Valor de las vidas

Los puntos los determina el maestro del juego e indican el valor de la vida de un jugador. Por regla general, los hechiceros valen 5 puntos y los no hechiceros, 1 punto. Por lo tanto, la única forma de ganar es acumular más puntaje, es decir, asesinar a más hechiceros.

Regla 6: Añadir nuevas reglas

Para añadir una nueva regla, un jugador debe gastar 100 puntos, sin contar el valor inicial en puntos asignado a ellos. Los participantes del Culling Game tienen que negociar con el administrador. Los jugadores deberán reunir la mayor cantidad de puntos si quieren proponer reglas que los beneficien.

Regla 7: Limitación de reglas

Las nuevas reglas que propongan los participantes no deben impedir la continuidad del Culling Game a largo plazo. Además, deben ser aprobadas por el administrador del juego. Por lo tanto, los jugadores no pueden utilizar esta regla para abandonar el torneo o terminar con el juego.

Regla 8: Eliminación por inactividad

Los participantes que no muestren un cambio en su puntaje dentro de los 19 días siguientes a la incorporación o adquisición de puntos serán despojados de su técnica maldita. Por lo tanto, los jugadores están obligados a seguir asesinando a otros hechiceros para sobrevivir.

¿Qué pasará con Yuji Itadori en el Juego de la Matanza de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen"? (Foto: Mappa)

