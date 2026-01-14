CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de seis episodios, llegó a su fin la primera temporada de “Made in Korea”, que sigue a Baek Ki-tae (Hyun Bin), un astuto y ambicioso agente de la Agencia Central de Inteligencia de Corea (KCIA) que controla en secreto redes comerciales ilícitas, mientras intentaba acumular más poder y riqueza, y al implacable fiscal Jang Gun Young (Jung Woo-sung), mientras hace todo lo posible por detener a Baek. Entonces, ¿qué pasó con estos dos personajes que se enfrentan en la convulsa Corea del Sur de los años 70? ¿Quién logra imponerse? ¿La batalla realmente terminó?

Los primeros episodios de la popular serie coreana de Hulu y Disney dirigida por Woo Min-ho a partir del guion de Park Eun-gyo y Park Joon-suk permiten conocer a los protagonistas. Desde sus motivaciones y sus puntos débiles. Además, se deja claro que ellos tienen que jugar sus cartas considerando que el gobierno que los lidera es corrupto. Lo que de cierta manera es beneficioso para uno de ellos.

Mientras Baek Ki-tae coloca a Kang Dae-il (Kang Gil-woo) como nuevo líder de la banda Manjar y comienza a fabricar metanfetaminas de alta pureza para conquistar el mercado japonés, el fiscal Jang Gun Young lidia con la burocracia que lo obliga a cerrar su investigación. Sin embargo, él no se detiene y descubre que la droga también beneficia a los altos cargos políticos.

En la serie "Made in Korea", Baek Ki-tae (Hyun Bin) comienza a fabricar metanfetaminas de alta pureza para conquistar el mercado japonés (Foto: Hive Media Corp / Disney+)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MADE IN KOREA”?

A pesar de sus ambición y sus planes para conseguir más poder, Baek Ki-tae no puede evitar preocuparse por su hermano menor, Baek Ki-hyeon (Woo Do-hwan), que es un oficial de élite que se graduó de la Academia Militar de Corea. “Made in Korea” también muestra la razón por la que el fiscal está dispuesto a sacrificar su carrera y su vida por atrapar a Ki-tae: su padre era un adicto.

Para deshacerse de Hwang Guk-pyeong, jefe de la sucursal de KCIA en Busan, Ki-tae le tiende una trampa y le dispara. Además, provoca un incendio para eliminar cualquier rastro. El fiscal encuentra a Hwang con vida, pero no consigue nada en contra de Baek, quien continúa con sus negocios: cuenta con la información que le ofrece la madame Bae Geum-ji (Cho Yeo-jeong) y viaja a Japón para cerrar un trato con la Yakuza.

En el último episodio de “Made in Korea”, el agente de la KCIA Baek Ki-tae detiene a Jang Gun Young y utiliza pruebas falsas para acusar a la hermana del fiscal de actividades comunistas. Lo presiona para que abandone su investigación a cambio de no presentar cargos en contra de su hermana, lo que podría derivar en una condena de muerte. El fiscal se niega y su rival está dispuesto a seguir con su plan.

Sin embargo, la fiscalía denuncia el arresto del miembro de su equipo y el jefe Na presiona a la KCIA para que liberen a Gun Young. Tras seguir las órdenes de sus superiores, Ki-tae viaja a Vietnam para reunirse con un proveedor. Después de la reunión, salva a su aliada Choi Yu-ji/Yuji Ikeda (Won Ji-an) de una explosión y se encuentra frente a frente con su hermano, quien ya conoce su secreto y se siente decepcionado.

En el sexto episodio de "Made in Korea", el fiscal Jang Gun Young (Jung Woo-sung) logra entrar a la oficina de la KCIA y busca pruebas en contra de Ki-tae (Foto: Hive Media Corp / Disney+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MADE IN KOREA”?

¿Quién gana la batalla? ¿Baek Ki-tae o Jang Gun Young?

El implacable fiscal encuentra un aliado en el jefe Na Yongcheol, quien quiere deshacerse de Cheon Seok-joong (Jung Sung-il), jefe del Servicio de Seguridad Presidencial que ostenta el poder. Con su ayuda logra allanar las oficinas de la KCIA. Además, captura a Dae-il, quien admite sus delitos y culpa a Ki-tae para salvar a la hermana del agente, Baek So-young. Con todo eso, captura Baek Ki-tae regresa de su último viaje.

Durante el interrogatorio, Dae-il se suicida inyectándose una dosis letal de heroína. En tanto, una cinta que incrimina al jefe Na detiene sus planes y lo obliga a abandonar al fiscal. Por su parte, el agente de la KCIA revela que estaba al tanto de todo y le muestra a Jang Gun Young como la corrupción se impone a la justicia.

Jang Gun Young es arrestado bajo cargos de soborno y proteger a la red de narcotráfico de Dae-il. Mientras es llevado a prisión el fiscal se pregunta si su sentido de justicia y su patriotismo le sirvieron de algo. ¿Será eliminado por los altos mandos? ¿Volverá para seguir luchando?

Al final de la primera temporada de “Made in Korea”, Baek Ki-tae está en la cima del poder, pero sin duda ahora tiene más enemigos. Sin duda, el camino de este personaje aún no ha terminado. Su negocio sigue creciendo y cierra nuevos tratos, pero está destruyendo a su familia en el proceso. ¿Qué pasará en la temporada 2?

El fiscal Jang Gun Young (Jung Woo-sung) fue arrestado bajo cargos falsos al final de la primera temporada de la serie surcoreana "Made in Korea" (Foto: Hulu/ Disney+)

¿CÓMO VER “MADE IN KOREA”?

La primera temporada de “Made in Korea” terminó el 14 de enero de 2026, así que los seis episodios están disponibles en Disney+. en Disney+. Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

