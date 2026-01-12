“Made in Korea”, el thriller político que cautivó a los suscriptores de Disney+ y Hulu durante las últimas semanas, está a punto de cerrar su primera temporada. Así, podremos ser testigos de un momento crucial en el enfrentamiento entre Baek Ki-tae (Hyun Bin), el ambicioso agente de inteligencia con una peligrosa doble vida, y Jang Geon-young (Jung Woo-sung), el fiscal dispuesto a exponer su corrupción a cualquier costo. ¿Te gustaría disfrutar de este capítulo tan especial? Pues, aquí te presento la fecha, la hora, el link y todos los detalles del episodio 6 de la producción.

Vale precisar que la ficción construyó su narrativa alrededor del duelo entre dos visiones opuestas del poder.

De esta manera, nos trasladamos a la Corea del Sur de los años 70’s, una época marcada por conspiraciones políticas, redes de contrabando y rivalidades peligrosas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Made in Korea”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “MADE IN KOREA”?

El sexto y último episodio de la primera temporada de la serie se estrena el miércoles 14 de enero del 2026.

Así, concluye la emisión semanal que tuvo la producción desde el pasado 24 de diciembre del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “MADE IN KOREA”?

Disney+ mantiene su horario habitual para los lanzamientos internacionales.

En ese sentido, el final de temporada de “Made in Korea” estará disponible a partir de las 3:00 a.m. (ET) de su día de estreno, lo que se traduce en los siguientes horarios:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 14 de enero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del miércoles 14 de enero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del miércoles 14 de enero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del miércoles 14 de enero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del miércoles 14 de enero España 9:00 a.m. del miércoles 14 de enero

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “MADE IN KOREA”?

“Made in Korea” es una serie que forma parte del catálogo de Disney+ a nivel global y de Hulu en Estados Unidos.

Entonces, para acceder al episodio final, los espectadores necesitan contar con una suscripción activa a cualquiera de estas plataformas.

LINK OFICIAL de la serie en Disney+

de la serie en Disney+ LINK OFICIAL de la ficción en Hulu

“MADE IN KOREA”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2?

La respuesta corta es SÍ. La segunda temporada de la ficción ha comenzado su producción y será lanzada en la segunda mitad del 2026.

​Es decir, tendremos más del suspenso y del drama que tanto caracterizan a este show televisivo.

Para alegría de sus fans, la serie "Made in Korea" ya tiene segunda temporada confirmada (Foto: Hive Media Corp / Disney+)

