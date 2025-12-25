El actor surcoreano Hyun Bin regresó a las pantallas por todo lo alto, como el protagonista de la serie “Made in Korea” de Disney+. Así, tras disfrutar de su trabajo en ese thriller político, quizá te gustaría ver más de él. Por eso, en esta nota, reuní 4 producciones que han marcado su carrera y que están disponibles actualmente en el catálogo de Netflix. ¡Prepárate para sumarlas a tu lista de visualizaciones!

Vale precisar que, a lo largo de “Made in Korea”, el artista interpreta a Baek Ki-tae. ¿Y quién es él? Pues, un hombre ambicioso dispuesto a todo por el poder y la riqueza.

De esta manera, termina enfrentándose con el fiscal Jang Geon-young (Jung Woo-sung), quien está decidido a ir tras sus pasos... cueste lo que cueste.

LAS SERIES DE HYUN BIN MÁS ALLÁ DE “MADE IN KOREA”

1. " Aterrizaje de emergencia en tu corazón " (2019)

Empiezo la lista con el éxito internacional más grande de Hyun Bin: "Aterrizaje de emergencia en tu corazón“, serie que protagonizó al lado de su pareja en la vida real, Son Ye-jin.

¿De qué trata? La historia sigue a Yoon Se-ri (Son Ye-jin), una heredera surcoreana que, tras un accidente en parapente, aterriza forzosamente en Corea del Norte. Allí es descubierta por Ri Jeong-hyeok (Hyun Bin), un oficial del ejército norcoreano que decide esconderla y protegerla.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. " Recuerdos de la Alhambra " (2018)

“Recuerdos de la Alhambra”, por su parte, es una serie que mezcla suspenso, romance y realidad aumentada en una trama que te mantiene al borde del asiento.

¿De qué trata? Yoo Jin-woo (Hyun Bin), el CEO de una empresa de inversiones, viaja a Granada (España) en busca del creador de un innovador juego de realidad virtual. Allí conoce a Jung Hee-joo (Park Shin-hye), la dueña de un antiguo hostal, y ambos se ven envueltos en una serie de incidentes misteriosos que difuminan la línea entre el mundo real y el digital.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. " Hyde, Jekyll, Me " (2015)

En "Hyde, Jekyll, Me“, una comedia romántica con toques de drama psicológico, Hyun Bin demuestra su versatilidad interpretando a dos personalidades opuestas en un mismo cuerpo.

¿De qué trata? Un ejecutivo con doble personalidad se enfrenta con la líder de un circo decidida a salvar a los suyos, a quienes él quiere sacar de su parque temático.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. " Jardín Secreto " (2010)

Cierro la lista con“Jardín Secreto”, el clásico de la televisión coreana que catapultó la fama de Hyun Bin.

¿De qué trata? La trama gira en torno a Kim Joo-won (Hyun Bin), un excéntrico y arrogante director ejecutivo de una tienda departamental, y Gil Ra-im (Ha Ji-won), una humilde doble de acción. Sus mundos chocan cuando, tras un extraño suceso en la isla de Jeju, comienzan a intercambiar cuerpos cada vez que llueve.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

El póster de "Jardín secreto", serie de fantasía y romance creada por Kim Eun-sook (Foto: Seoul Broadcasting System / SBS)

