El actor surcoreano Hyun Bin regresó a las pantallas por todo lo alto, como el protagonista de la serie “Made in Korea” de Disney+. Así, tras disfrutar de su trabajo en ese thriller político, quizá te gustaría ver más de él. Por eso, en esta nota, reuní 4 producciones que han marcado su carrera y que están disponibles actualmente en el catálogo de Netflix. ¡Prepárate para sumarlas a tu lista de visualizaciones!
Vale precisar que, a lo largo de “Made in Korea”, el artista interpreta a Baek Ki-tae. ¿Y quién es él? Pues, un hombre ambicioso dispuesto a todo por el poder y la riqueza.
De esta manera, termina enfrentándose con el fiscal Jang Geon-young (Jung Woo-sung), quien está decidido a ir tras sus pasos... cueste lo que cueste.
Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Disney+:
LAS SERIES DE HYUN BIN MÁS ALLÁ DE “MADE IN KOREA”
1. "Aterrizaje de emergencia en tu corazón" (2019)
Empiezo la lista con el éxito internacional más grande de Hyun Bin: "Aterrizaje de emergencia en tu corazón“, serie que protagonizó al lado de su pareja en la vida real, Son Ye-jin.
¿De qué trata? La historia sigue a Yoon Se-ri (Son Ye-jin), una heredera surcoreana que, tras un accidente en parapente, aterriza forzosamente en Corea del Norte. Allí es descubierta por Ri Jeong-hyeok (Hyun Bin), un oficial del ejército norcoreano que decide esconderla y protegerla.
¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.
2. "Recuerdos de la Alhambra" (2018)
“Recuerdos de la Alhambra”, por su parte, es una serie que mezcla suspenso, romance y realidad aumentada en una trama que te mantiene al borde del asiento.
¿De qué trata? Yoo Jin-woo (Hyun Bin), el CEO de una empresa de inversiones, viaja a Granada (España) en busca del creador de un innovador juego de realidad virtual. Allí conoce a Jung Hee-joo (Park Shin-hye), la dueña de un antiguo hostal, y ambos se ven envueltos en una serie de incidentes misteriosos que difuminan la línea entre el mundo real y el digital.
¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.
3. "Hyde, Jekyll, Me" (2015)
En "Hyde, Jekyll, Me“, una comedia romántica con toques de drama psicológico, Hyun Bin demuestra su versatilidad interpretando a dos personalidades opuestas en un mismo cuerpo.
¿De qué trata? Un ejecutivo con doble personalidad se enfrenta con la líder de un circo decidida a salvar a los suyos, a quienes él quiere sacar de su parque temático.
¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.
4. "Jardín Secreto" (2010)
Cierro la lista con“Jardín Secreto”, el clásico de la televisión coreana que catapultó la fama de Hyun Bin.
¿De qué trata? La trama gira en torno a Kim Joo-won (Hyun Bin), un excéntrico y arrogante director ejecutivo de una tienda departamental, y Gil Ra-im (Ha Ji-won), una humilde doble de acción. Sus mundos chocan cuando, tras un extraño suceso en la isla de Jeju, comienzan a intercambiar cuerpos cada vez que llueve.
¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí