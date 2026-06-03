Las sorpresas por el décimo aniversario del anime “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) continúan. Después del lanzamiento del episodio especial “More”, que se estrenó el 2 de mayo de 2026 y adaptó el capítulo 431 del manga que sirve como epílogo del manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi, y la gira mundial de conciertos sinfónicos, que empezaron el 30 de mayo en Japón y continuarán por Estados Unidos y Europa, la serie presenta un inesperado crossover.

Aunque la serie anime “My Hero Academia” terminó su emisión el 13 de diciembre de 2025 con la octava y última temporada, la historia de Izuku Midoriya (Deku) y la Clase 1-A de la Academia U.A. concluyó definitivamente recién con el episodio adicional que ya está disponible en Crunchyroll. Sin embargo, no es el final de la franquicia.

Tras el capítulo extra, se anunció que se animará un manga corto que Horikoshi dibujó para el libro de fans “My Hero Academia: Ultra Age” (“Final Fan Book Ultra Age”), que es el tercer y último libro de datos (databook) oficial del manga “My Hero Academia”, lanzado el 2 de mayo de 2025 en Japón.

Dicho libro incluye un one-shot especial sobre Eri. Se trata de “I Am a Hero Too” (“Yo también soy un héroe”), que es el segundo corto de anime basado en un manga de “My Hero Academia”, después del corto “More”.

El póster promocional de "My Hero Academia × Samurai Blue", una colaboración oficial lanzada para celebrar el 10.° aniversario del anime y apoyar a la Selección Nacional de Fútbol de Japón rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Foto: TOHO Animation)

EL INESPERADO CROSSOVER DE “MY HERO ACADEMIA”

En medio de la celebración del décimo aniversario de “My Hero Academia”, que empezó el 3 de abril de 2026, se publicó un crossover especial con la selección nacional de fútbol de Japón antes de la Copa Mundial de la FIFA y del estreno del corto “I Am a Hero Too”.

En el póster promocional de “My Hero Academia × Samurai Blue” aparecen cinco personajes populares vistiendo la indumentaria oficial de Japón diseñada por Adidas para el año 2026.

Izuku Midoriya (Deku) aparece en la parte inferior derecha, corriendo con la pelota envuelto en los rayos de su particular Quirk. Mientras que Katsuki Bakugo se luce en el centro inferior con una pose dinámica y competitiva.

Shoto Todoroki también aparece en la ilustración encendiendo su lado de fuego, Shota Aizawa (Eraser Head) se muestra en la parte superior, acomodándose el cabello, y Hawks despliega sus características alas rojas.

También se incluyen camisetas

Además del póster, la campaña iniciada el 1 de junio de 2026 incluye réplicas oficiales de las camisetas de Adidas personalizadas con los nombres y números exclusivos de estos cinco héroes.

Para su venta en Japón, se inauguraron tiendas temporales en locaciones masivas como la estación JR Shinjuku y JR Kyoto. En dichos lugares también se puede adquirir mercancía exclusiva como pines y acrílicos de esta colaboración.

Cada personaje tiene asignado un número oficial que refleja su rol y personalidad en el campo de juego. Deku tiene el #10 (Foto: TOHO Animation)

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