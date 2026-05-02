Aunque “More”, el episodio adicional de “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original), marca el final definitivo de la historia de Izuku Midoriya (Deku) y la Clase 1-A de la Academia U.A, el universo del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi continúa en expansión. Después del capítulo que se ambienta ocho años después de la batalla final y que adapta el epílogo del material original, los fanáticos de esta popular serie podrán disfrutar de un nuevo corto de anime. A continuación, te comparto los detalles más importantes.

El episodio extra, que muestra a Deku y sus compañeros ya establecidos como héroes profesionales en una sociedad que vive en paz tras la Gran Guerra, está disponible en Crunchyroll desde el 2 de mayo. Tras la reunión de los héroes protagonistas para conmemorar el número 2 de Todoroki, se reveló que también se animará un manga corto que Horikoshi dibujó para el libro de fans “My Hero Academia: Ultra Age”.

“My Hero Academia: Ultra Age” (“Final Fan Book Ultra Age”) es el tercer y último libro de datos (databook) oficial del manga “My Hero Academia”, lanzado el 2 de mayo de 2025 en Japón. Abarca la serie completa (capítulos 1-431), ofreciendo perfiles detallados de más de 100 personajes.

"My Hero Academia" regresa con un nuevo corto anime que adapta el capítulo de cinco páginas que tiene lugar después del capítulo 431 del manga original (Foto: Bones Film)

LOS PRINCIPALES DETALLES DEL NUEVO CORTO ANIME DE “MY HERO ACADEMIA”

Además de material adicional, dicho libro incluye un one-shot especial sobre Eri. Se trata de “I Am a Hero Too” (“Yo también soy un héroe”), que es el segundo corto de anime basado en un manga de “My Hero Academia”, después del corto “More”.

Con esto se amplía la lista de proyectos conmemorativos del décimo aniversario del anime “My Hero Academia”, que también incluye una gira musical mundial que empieza el 30 de mayo de 2026 en Japón y continúa por ciudades de Estados Unidos y Europa.

¿De qué trata “I Am a Hero Too” de “My Hero Academia”?

“I Am a Hero Too” se ambienta unos años después de la batalla final contra “All for One” en el anime original de “My Hero Academia” y muestra a una versión adolescente de Eri, a quien el cuerno le ha vuelto a crecer después de que se lo regalara a Deku para curar sus heridas graves.

En este one-shot extra, los fans podrán obtener una actualización sobre el futuro de Deku como héroe profesional, pero él no será el eje central de esta historia, que permite cerrar un arco argumental algo abandonado por la serie principal.

Luego de que Eri fue rescatada (fue sometida a experimentos y torturada para producir drogas que destruyen dones) y llegó a la Academia UA, no se ahondó más en su historia, así que el corto se encarga de eso.

"My Hero Academia" regresa con un nuevo corto anime centrado en Eri y que se estrenará en el verano de 2026 (Foto: Bones Film)

¿Cuándo se estrenará “I Am a Hero Too” de “My Hero Academia”?

Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno oficial de “I Am a Hero Too” de “My Hero Academia”, su anuncio se realizó el 2 de mayo de 2026 y se espera que llegue en el verano (invierno en el Hemisferio Sur) de 2026.

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