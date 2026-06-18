¡La espera terminó! “Baki-Dou: El samurái invencible” (en inglés: “Baki-Dou: The Invincible Samurai” y en su idioma original: "Baki-Dô") regresó a Netflix con su segunda parte. Así, los seguidores de la franquicia ya tienen disponible los nuevos episodios del anime que, con su primera entrega, se convirtió en uno de los estrenos del año en la plataforma de streaming de la “N” roja. Entonces, si todavía no sabes cuántos capítulos tiene, aquí te revelo todo lo que debes tener en cuenta antes de darle play.

Vale precisar que la serie es la adaptación del cuarto arco de la saga, basada en el manga de Keisuke Itagaki, y forma parte de un proyecto más amplio que Netflix lleva impulsando desde el 2018.

Además, la producción corre a cargo de TMS Entertainment, con Toshiki Hirano en la dirección y Tatsuhiko Urahata como responsable del guion.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Baki-Dou: El samurái invencible” - Parte 2:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA PARTE 2 DE “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

Esta entrega del anime cuenta con 12 episodios en total, identificados como los capítulos 14 al 25 de la ficción.

Importante: todos están disponibles en Netflix desde el jueves 18 de junio del 2026.

Cabe resaltar que la primera parte, estrenada el pasado 26 de febrero del 2026, sumaba 13 episodios. Por lo tanto, el espectáculo completa 25 capítulos distribuidos en dos bloques de lanzamiento.

¿DE QUÉ TRATA “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

La trama de “Baki-Dou: El samurái invencible” gira en torno a un laboratorio secreto ubicado bajo la Torre Skytree de Tokio, propiedad de Mitsunari Tokugawa, el mayor aficionado a los combates del mundo.

Allí se lleva a cabo un experimento prohibido: clonar y resucitar al legendario espadachín Musashi Miyamoto a partir de sus restos, empleando tecnología científica de última generación.

De esta manera, el regreso de Musashi provoca una crisis en el Japón contemporáneo y, pronto, en el mundo entero.

En este contexto, Baki, Yujiro y los combatientes más temibles de este universo son arrastrados hacia este enfrentamiento que cruza el tiempo.

¿CUÁL ES EL ORDEN DE LA SAGA “BAKI” EN NETFLIX?

Para quienes quieren ver las producciones de la franquicia en orden cronológico en Netflix, el recorrido es el siguiente:

“Baki” (2018–2019, 26 episodios)

“Baki: The Great Raitai Tournament Saga” (2020)

“Baki Hanma / Baki: Son of Ogre” (2021)

“Baki Hanma” - Temporada 2 (2023)

“Baki-Dou: El samurái invencible” - Parte 1 (febrero del 2026, 13 episodios)

“Baki-Dou: El samurái invencible” - Parte 2 (junio del 2026, 12 episodios)

La segunda parte del anime "Baki-Dou: El samurái invencible" explora la continuación de la intensa batalla contra el legendario guerrero del pasado Miyamoto Musashi (Foto: TMS Entertainment / Netflix)

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