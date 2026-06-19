Un famoso anime de Netflix acaba de regalarnos uno de los momentos más inesperados de la temporada. Se trata de “Baki-Dou: El samurái invencible” (en inglés: “Baki-dou: The Invincible Samurai” y en su idioma original: “Baki-Dô”), serie cuya Parte 2 llegó a la plataforma de streaming de la “N” roja con nuevas peleas descabelladas y una aparición que terminó por robarse toda la conversación: la de un personaje claramente inspirado en Donald Trump. Así, si quieres entender qué pasó en el show televisivo, aquí te lo explico todo.

Vale precisar que la inclusión de figuras políticas parodiadas forma parte del ADN de la franquicia.

Y es que el mangaka Keisuke Itagaki lleva décadas insertando versiones ficticias de líderes mundiales en su obra, con nombres ligeramente alterados para mantener el juego sin complicaciones legales.

De esta manera, el personaje en cuestión se llama Tranp en la serie, mientras que Barack Obama tiene su propia versión bajo el alias de Barack Ozma.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Baki: El Samurái Invencible” - Parte 2:

¿QUÉ PASA EN LA ESCENA VIRAL DEL PERSONAJE TRANP EN “BAKI: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

El anime de Netflix muestra a Tranp en un encuentro con Yujiro Hanma, padre de Baki y la criatura más poderosa del planeta dentro del universo de la franquicia.

La escena arranca con el personaje presidencial en actitud segura, afirmando que jamás se arrodillaría ante nadie.

Sin embargo, el giro llega cuando contempla el físico de Yujiro: la reacción es tan extrema que el personaje termina orinándose del miedo, jurando lealtad, amistad y no agresión con documento en mano.

Yujiro, por su parte, apenas reacciona, lo que amplifica el efecto de superioridad absoluta que la saga le atribuye desde sus primeras entregas.

Cabe resaltar que la secuencia es la adaptación de un capítulo del manga “Baki-dou” publicado en el 2016, en el que el presidente de Estados Unidos se presenta ante Yujiro Hanma como parte de un ritual de firma de un pacto de no agresión.

Lo cierto es que, en la obra original, se establece que cada nuevo mandatario debe reconocer formalmente el poder de Yujiro, dinámica que explica por qué figuras inspiradas en diferentes presidentes aparecen de manera periódica en la historia.

¿CÓMO VER “BAKI: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

“Baki: El Samurái Invencible” está disponible en Netflix, con la Parte 2 ya incorporada en su catálogo a nivel internacional.

Por lo tanto, para disfrutar del anime sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

Importante: la plataforma también alberga las entregas anteriores de la franquicia: “Baki” (2018), “Baki Hanma” (2021) y el crossover “Baki Hanma vs. Kengan Ashura” (2024), todas accesibles para quien quiera ponerse al día.

El personaje Donald Tranp hizo su debut animado en la Parte 2 del anime "Baki-Dou: El samurái invencible" (Foto: TMS Entertainment / Netflix)

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