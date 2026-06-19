Si eres de los que revisa la plataforma Disney+ cada semana esperando alguna sorpresa para los fans del anime, debes saber que hoy es uno de esos días. Y es que el servicio de streaming sigue ampliando su sección dedicada a la animación japonesa y, en esta tanda de incorporaciones, llegó uno de los títulos más populares de la última década dentro del subgénero de superhéroes. Se trata de “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero”) y aquí te cuento todo lo que debes saber sobre su inclusión a este catálogo.

Vale precisar que el manga original en el que se basa el show televisivo es obra de Kōhei Horikoshi, mientras que la adaptación al anime lleva la firma del estudio Bones.

La dirección, por su parte, recayó en Kenji Nagasaki, el guion estuvo a cargo de Yōsuke Kuroda y el diseño de personajes fue responsabilidad de Yoshihiko Umakoshi.

¿DE QUÉ TRATA “MY HERO ACADEMIA”?

La trama de “My Hero Academia” se desarrolla en un mundo donde la mayoría de la población ha desarrollado superpoderes llamados “Dones”.

Aquí, el protagonista es Izuku Midoriya, un joven que nació sin ningún Don y que, pese a ello, sueña con convertirse en héroe.

Eventualmente, su vida cambia cuando conoce a All Might, el héroe número uno y su gran ídolo, quien decide heredarle su propio poder tras reconocer su determinación.

De esta manera, Izuku ingresa a la academia U.A., la escuela de héroes más prestigiosa del país, donde forma vínculos con compañeros como Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka y Shoto Todoroki.

Todo esto mientras aprende a controlar su nuevo poder y enfrenta a los primeros villanos del relato.

MIRA EL TRÁILER DE “MY HERO ACADEMIA”

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA” EN DISNEY+?

Según el comunicado oficial de Disney+, las temporadas 1 y 2 de “My Hero Academia” se incorporaron a su catálogo el viernes 19 de junio del 2026, en versión original subtitulada y con doblaje al español.

Cabe resaltar que esta disponibilidad alcanza a los territorios de México, Brasil y España.

Por lo tanto, si te encuentras en alguno de estos países y quieres disfrutar de la serie sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: la primera temporada se transmitió originalmente en Japón entre abril y junio del 2016, con 13 episodios, y la segunda temporada se emitió entre abril y septiembre del 2017, con 25 episodios adicionales que continúan la historia.

El anime "My Hero Academia" explora la historia de Izuku Midoriya y su camino para convertirse en el héroe número uno (Foto: Bones Film)

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