Cuando un shonen moderno consigue colarse en la conversación junto a clásicos como “Dragon Ball” o “Naruto”, algo está pasando, y “Jujutsu Kaisen” lleva un buen tiempo en ese club. Así, la llegada de su primera temporada a Disney+, en algunos territorios, convierte a la plataforma de streaming en una ventana importante para seguir la historia de Yuji Itadori desde el inicio. Pero, ¿sabes cómo disfrutar del anime sin problemas? Pues, para averiguar la respuesta, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la producción llega a este catálogo ya consolidada como una de las franquicias de acción sobrenatural más populares de los últimos años.

Esto, gracias a su estupenda mezcla de terror, maldiciones y peleas coreografiadas al detalle.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 1 DE “JUJUTSU KAISEN”?

La primera temporada de “Jujutsu Kaisen” narra la historia de Yuji Itadori, un estudiante de secundaria con una fuerza física fuera de lo común que, tras un incidente con un objeto maldito, termina compartiendo su cuerpo con Ryomen Sukuna, conocido como el “Rey de las Maldiciones”.

A partir de ese momento entra al mundo de los hechiceros jujutsu, se une a la escuela técnica de Tokio y forma equipo con Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki, mientras aprende a enfrentar criaturas nacidas de las emociones negativas humanas.

Además, se ve arrastrado a una serie de misiones cada vez más peligrosas que ponen a prueba sus ideales y su capacidad para convivir con la maldición que lleva dentro.

MIRA EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 1 DE “JUJUTSU KAISEN”

¿CUÁNDO LLEGÓ LA TEMPORADA 1 DE “JUJUTSU KAISEN” A DISNEY+?

Tal como señala el portal @WDN_Topic, la temporada 1 de “Jujutsu Kaisen” se incorporó al catálogo de Disney+ el jueves 21 de mayo del 2026 en España, México y Brasil.

Es decir, en estos territorios, la plataforma ya tiene disponible la historia de Yuji desde el episodio 1 hasta el final del arco inicial.

Por lo tanto, si te encuentras en alguno de esos países, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming para disfrutar de la primera entrega de la ficción sin complicaciones.

¿EN QUÉ OTRAS PLATAFORMAS PUEDES VER “JUJUTSU KAISEN”?

En Latinoamérica, “Jujutsu Kaisen” también está disponible en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Crunchyroll, plataforma donde se pueden ver sus tres temporadas completas.

En España, la situación es similar: además de Disney+, la producción está disponible en el catálogo de Netflix y Crunchyroll.

El anime "Jujutsu Kaisen" se caracteriza por el tono oscuro y visceral de su historia (Foto: MAPPA)

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