“Jujutsu Kaisen” lleva años siendo uno de los animes más seguidos del planeta y, gracias a su notable temporada 3, volvió a demostrar por qué sigue ocupando ese lugar. Así, un nuevo reconocimiento le llegó desde afuera de Japón: resulta que los SEC Awards 2026, una premiación brasileña de voto popular le entregó un importante galardón, y la comunidad de fans lo celebró con la misma energía de siempre. Así, si quieres saber exactamente qué premio ganó la producción y contra quiénes compitió, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el show televisivo sigue a Yuji Itadori, un estudiante de secundaria con fuerza sobrehumana que, para salvar a sus amigos, se convierte en el contenedor del demonio legendario Ryomen Sukuna al ingerir uno de sus dedos.

A partir de ese momento, nuestro protagonista entra al mundo de los hechiceros jujutsu, una organización de exorcistas que lucha contra las criaturas nacidas de las emociones negativas de los humanos, enfrentando batallas cada vez más peligrosas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen”:

¿QUÉ SON LOS SEC AWARDS Y POR QUÉ IMPORTAN?

Los SEC Awards son una premiación de voto popular organizada por el portal brasileño Séries em Cena que se celebra cada año.

Según el mismo portal, la edición del 2026 fue la más grande de la historia del evento, con 43 categorías que abarcaron series nacionales e internacionales, animes, música, cine y entretenimiento general.

Cabe resaltar que los votos de la ceremonia suelen movilizar a fans de distintas partes del mundo, con una presencia notable de comunidades latinoamericanas, asiáticas y europeas.

Además, la característica popular del premio (sin jurado especializado, definido solo por el público) lo hace especialmente relevante como indicador de qué títulos tienen fandoms activos y organizados en el momento de la votación.

¿QUÉ PREMIO GANÓ “JUJUTSU KAISEN” EN LOS SEC AWARDS 2026?

“Jujutsu Kaisen” se llevó el galardón al Mejor Anime en los SEC Awards 2026.

Y es que la serie fue la más votada de su categoría en una edición que reunió 70 millones de votos en total.

¿CONTRA QUIÉNES COMPITIÓ “JUJUTSU KAISEN” EN LOS SEC AWARDS 2026?

La categoría de Mejor Anime reunió ocho títulos. Según la lista oficial de nominados, los competidores de “Jujutsu Kaisen” fueron:

“Gachiakuta” , el show de acción frenética ambientado en un mundo marginal y violento.

, el show de acción frenética ambientado en un mundo marginal y violento. “Dan Da Dan” , una historia que mezcla romance adolescente, ciencia ficción y fenómenos paranormales.

, una historia que mezcla romance adolescente, ciencia ficción y fenómenos paranormales. “My Hero Academia” , la clásica saga shonen sobre estudiantes que entrenan para convertirse en superhéroes profesionales.

, la clásica saga shonen sobre estudiantes que entrenan para convertirse en superhéroes profesionales. “Kaiju No. 8″ , un relato de invasiones de monstruos gigantes donde el protagonista termina transformándose en uno de ellos.

, un relato de invasiones de monstruos gigantes donde el protagonista termina transformándose en uno de ellos. “Dorohedoro” , una serie de fantasía oscura y caótica que sigue a un hombre con cabeza de reptil en busca de su identidad.

, una serie de fantasía oscura y caótica que sigue a un hombre con cabeza de reptil en busca de su identidad. “Classroom of the Elite” , un drama escolar con tintes psicológicos centrado en la competencia extrema entre estudiantes.

, un drama escolar con tintes psicológicos centrado en la competencia extrema entre estudiantes. “Sakamoto Days”, una comedia de acción sobre un exasesino legendario que intenta llevar una vida familiar tranquila sin dejar del todo su pasado atrás.

Y tú, ¿estás de acuerdo con esta victoria?

Los SEC Awards reconocen lo mejor de la cultura pop, incluyendo series, películas y música (Foto: Séries Em Cena)

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