En el universo “Jujutsu Kaisen”, las peleas contra maldiciones conviven con la vida escolar de los hechiceros en formación. Por eso, el fanbook oficial de la franquicia tuvo la genial idea de incluir un curioso ranking académico de los alumnos de la Jujutsu High (o Colegio Técnico de Magia), ese que mide quién realmente destaca en el salón de clases y no solo en el campo de batalla. Así, ¿te gustaría saber quién le gana a Yuji Itadori en el anime cuando se trata de libros y estudios? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que este listado apareció por primera vez en “Jujutsu Kaisen: The Official Character Guide”, el manual de personajes publicado en el 2024 y firmado por Gege Akutami, el creador del manga.

Y, tal como resalta CBR, el material calificó a los estudiantes de las escuelas de Tokio y Kioto en la categoría de aprendizaje en el salón de clases, usando una escala del uno al diez.

De esta manera, la información toma especial relevancia entre los fans porque separa dos tipos de inteligencia dentro de la trama: la académica y la de combate.

¿QUIÉNES LIDERAN LA TABLA ACADÉMICA EN EL UNIVERSO “JUJUTSU KAISEN”?

Según el texto oficial, doce estudiantes quedaron por encima de Yuji Itadori en este importante ranking.

Puesto #1. Megumi Fushiguro (10/10): el más disciplinado del grupo, con un dominio teórico de las fórmulas de técnica maldita que prioriza el análisis antes que la improvisación.

Megumi Fushiguro es uno de los personajes principales del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

Puesto #1. Aoi Todo (10/10): su lado payaso esconde una mente rápida para detectar patrones, sobre todo al manipular energía maldita en pleno combate.

su lado payaso esconde una mente rápida para detectar patrones, sobre todo al manipular energía maldita en pleno combate. Puesto #2. Mai Zenin (9/10): compensa sus desventajas de nacimiento con precisión y preparación.

compensa sus desventajas de nacimiento con precisión y preparación. Puesto #2. Kokichi Muta / Mechamaru (9/10): maneja ingeniería, barreras y manipulación a distancia, una capacidad cognitiva fuera de lo común entre hechiceros.

Mechamaru se enfrenta a Mahito en el episodio 7 de la temporada 2 de “Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

Puesto #2. Noritoshi Kamo (9/10): heredero de un clan prestigioso, con una inteligencia conservadora basada en la doctrina y la gestión de riesgos.

heredero de un clan prestigioso, con una inteligencia conservadora basada en la doctrina y la gestión de riesgos. Puesto #3. Panda (8/10): su manejo de núcleos y su lectura del entorno revelan una capacidad de adaptación poco reconocida.

su manejo de núcleos y su lectura del entorno revelan una capacidad de adaptación poco reconocida. Puesto #3. Momo Nishimiya (8/10): destaca en gestión de batalla y vigilancia aérea, con una comprensión táctica muy situacional.

destaca en gestión de batalla y vigilancia aérea, con una comprensión táctica muy situacional. Puesto #4. Yuta Okkotsu (7/10): tiene un potencial aún en desarrollo, visible en su control progresivo sobre Rika y la energía maldita.

tiene un potencial aún en desarrollo, visible en su control progresivo sobre Rika y la energía maldita. Puesto #4. Maki Zenin (7/10): su falta de energía maldita la volvió más observadora y analítica en lo físico.

En la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen", Maki Zenin se posiciona como una de las figuras más poderosas de la serie (Foto: MAPPA)

Puesto #4. Kasumi Miwa (7/10): representa la constancia y el trabajo ordenado antes que el talento natural.

representa la constancia y el trabajo ordenado antes que el talento natural. Puesto #5. Nobara Kugisaki (6/10): a diferencia de otros estudiantes, su fuerte es la decisión rápida en combate.

a diferencia de otros estudiantes, su fuerte es la decisión rápida en combate. Puesto #5. Toge Inumaki (6/10): técnicamente preciso, pero limitado en la expresión académica convencional.

técnicamente preciso, pero limitado en la expresión académica convencional. Puesto #6. Yuji Itadori (4/10): la inteligencia de nuestro protagonista es emocional y adaptativa, no analítica.

la inteligencia de nuestro protagonista es emocional y adaptativa, no analítica. Puesto #7. Kinji Hakari (2/10): el último de la lista, pese a que su manejo de probabilidades lo vuelve uno de los estrategas más impredecibles de la serie.

Y a ti, ¿te sorprendió alguien del listado?

Kinji Hakari es un estudiante suspendido de tercer año de la Escuela de Hechicería de Tokio del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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