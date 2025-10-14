Cada vez estamos más cerca del final de la segunda temporada de “Gen V”. Sí, el spin-off de “The Boys” dará cierre próximamente a esta entrega cargada de tensión; y cómo no serlo si la acción y las amenazas están a la orden del día por todo lo que viene aconteciendo en Godolkin University. Si estás ansioso por saber cuándo se emitirá el último episodio de esta serie de ficción satírica de superhéroes, sigue leyendo esta nota.

Vale precisar que la temporada 2 tiene un total de ocho episodios, al igual que la entrega 1, y se emite semanalmente por Amazon Prime Video.

La mayor parte de "Gen V" se desarrolla en la ficticia Universidad Godolkin y sus alrededores (Foto: Amazon Prime Video)

FECHA CONFIRMADA DEL FINAL DE “GEN V” – TEMPORADA 2

El último capítulo de la segunda temporada de “Gen V” se emitirá el miércoles 22 de octubre de 2025; es decir, con el octavo y último episodio – titulado “Troyano” – se dará cierre a esta entrega.

Para disfrutarla, debes contar con una suscripción activa a Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon. Si ya tienes una cuenta, no necesitas pagar extra: la serie está incluida; así que ve alistándote.

LINK OFICIAL: Haz clic en este enlace para direccionarte directamente a la serie.

La segunda temporada de "Gen V" se estrenó el 17 de septiembre de 2025 (Foto: Amazon Prime Video)

¿A QUÉ HORA VER EL FINAL DE “GEN V” – TEMPORDA 2?

Si eres de las personas que les gusta ver una producción el mismo momento que se lanza, te doy a conocer a qué hora aterriza el final de “Gen V” – Temporada 2 en la plataforma de streaming, según tu ubicación. Por ejemplo, en Estados Unidos será a las 12:00 a.m. (hora del Pacífico), pero ¿en el resto del mundo? A continuación, mayor detalle.

EE. UU. (Pacífico, PT - PDT): 12:00 a.m.

12:00 a.m. EE. UU. (Este, ET - EDT): 3:00 a.m.

3:00 a.m. México (CDMX), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 1:00 a.m.

1:00 a.m. Panamá, Colombia, Perú y Ecuador: 2:00 a.m.

2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile: 3:00 a.m.

3:00 a.m. Argentina, Uruguay, Brasil: 4:00 a.m.

4:00 a.m. España (Madrid) y Reino Unidos (Londres): 8:00 a.m.

La presencia de Cipher genera mucha tensión, ya que es personaje misterioso en "Gen V" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”?

“Mientras EE. UU. se acostumbra a Homelander, el decano de la Universidad Godolkin anuncia que las clases harán a los estudiantes más poderosos. Cate y Sam son héroes, y Marie, Jordan y Emma regresan a clases tras meses traumáticos. La guerra entre humanos y Súpers se avecina, y el equipo descubre un proyecto secreto de los 60 que podría cambiarlo todo. Y, de algún modo, Marie forma parte de él”, se lee en la sinopsis oficial.

