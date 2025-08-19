Durante una cumbre internacional entre los líderes franceses y británicos, el esposo de la primera ministra británica es secuestrado en “Rehén” (“Hostage” en su idioma original). Para liberarlo, los terroristas exigen la renuncia de Abigail Dalton (Suranne Jones), pero ella se niega a seguir las órdenes de delincuentes, aunque eso implique perder a su amado marido y el padre de su hija. ¿Cuándo se estrenará la miniserie británica de Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

“The Choice” era el título original del thriller político creado y escrito por Matt Charman (“Bridge of Spies”, “Treason”), quien admitió en una conversación con Tudum que, “siempre he querido contar la realidad de vivir donde trabajas como primera ministra y estar dividida entre tu familia y tu país”

“Estoy encantado de estar en Netflix, en algo de lo que estoy muy orgulloso”, señaló Jones. “Llevo mucho tiempo queriendo hacer esto. Ya habíamos hablado de proyectos, pero para mí, se trataba de encontrar el adecuado. Hostage fue perfecto: Matt y yo juntos, con el apoyo de este equipo brillante y comprensivo. Me encantó”.

“Rehén” cuenta con un elenco conformado por actores como Julie Delpy, Suranne Jones, Corey Mylchreest, Lucian Msamati, Ashley Thomas, James Cosmo y Jehnny Beth.

La primera ministra Abigail Dalton (Suranne Jones) junto a su esposo, el Dr Alex Anderson (Ashley Thomas), y su hija en la miniserie británica "Rehén" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “REHÉN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Hostage”, “cuando el esposo de la primera ministra británica es secuestrado y la presidenta francesa, de visita, es chantajeada, los dos líderes políticos se enfrentan a decisiones inimaginables. Forzados a una feroz rivalidad donde su futuro político, y sus vidas, podrían pender de un hilo, ¿podrán colaborar para descubrir la conspiración que los amenaza a ambos?”

Por lo que he visto en el tráiler, la primera ministra debe tomar una difícil decisión, salvar a su esposo o no someterse ante los secuestradores. Aunque su hija le suplica que salve a su padre, ella recuerda la conversación que tuvo con su esposo y se mantiene firme. En tanto, la presidenta francesa tiene una tensa relación con Abigail Dalton y lidia con un complot de chantaje.

“[Toussaint] es buena manejando situaciones y el poder, pero su debilidad es su lado oculto”, explicó la actriz Julie Delpy a Netflix. “Se pone a sí misma y a toda su carrera en peligro por algo que podría haberse evitado”.

¿CÓMO VER “REHÉN”?

“Rehén” se estrenará el jueves 21 de agosto de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie británica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “HOSTAGE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “REHÉN”

Julie Delpy como Vivienne Toussaint

Suranne Jones como Abigail Dalton

Corey Mylchreest como Matheo Lewis

Lucian Msamati como Kofi Adomako

Ashley Thomas como el Dr Alex Anderson

James Cosmo como Max

Jehnny Beth como Adrienne Pelletier

Ashley Thomas asume el rol del Dr Alex Anderson, el esposo de la primea ministra, en la miniserie británica "Rehén" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “HOSTAGE”?

La primera temporada de “Rehén”, que cuenta con Suranne Jones como productora, tiene cinco episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “REHÉN”?

El rodaje de “Hostage”, producida por la compañía Binocular Productions, comenzó en marzo de 2024. Las locaciones de filmación incluyen el Reino Unido y La Palma en las Islas Canarias.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí