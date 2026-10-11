La tercera temporada de “Helluva Boss” tiene al fandom del Hellaverse haciendo cuenta regresiva. Y es que la serie animada creada por Vivienne Medrano, conocida como Vivziepop, vuelve a Amazon Prime Video con las nuevas andanzas de la I.M.P., la peculiar empresa de asesinos a sueldo del Infierno. Así, ¿te gustaría saber cuándo y a qué hora se estrena cada capítulo de esta entrega de la producción? Pues, si la respuesta es positiva, la siguiente guía de episodios es para ti. ¡Anda alistando tu agenda para tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que, en esta temporada de la ficción, el equipo de I.M.P. enfrenta misiones peligrosas, relaciones fracturadas y las consecuencias de decisiones que pueden cambiar su futuro.

En ese sentido, la nueva tanda de capítulos apunta a dos arcos emocionales: uno sigue a Stolas, desterrado de la nobleza Goetia; y el otro sigue a Millie, quien le ocultó su embarazo a Moxxie.

Además, es importante recordar que “Hazbin Hotel” comparte universo con esta serie y, para alegría de los fans de ambos shows televisivos, la creadora confirmó su próximo cruce oficial.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Helluva Boss” - Temporada 3:

GUÍA DE EPISODIOS DE “HELLUVA BOSS” - TEMPORADA 3

La tercera entrega de la serie animada de Amazon Prime Video se compone de 15 capítulos en total, programados para lanzarse en dos partes.

Calendario de estreno de la Parte 1 de la Temporada 3:

Episodios 1, 2 y 3: miércoles 14 de octubre del 2026

miércoles 14 de octubre del 2026 Episodios 4 y 5: miércoles 21 de octubre del 2026

miércoles 21 de octubre del 2026 Episodios 6 y 7: miércoles 28 de octubre del 2026

Por otro lado, se ha revelado que la segunda parte de la temporada llegará en algún momento del 2027.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “HELLUVA BOSS” - TEMPORADA 3?

Al igual que la mayoría de títulos de Amazon Prime Video, se espera que el lanzamiento de los capítulos de la tercera entrega de “Helluva Boss” respete el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. de los miércoles España 9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “HELLUVA BOSS” - TEMPORADA 3?

Tal como mencioné previamente, “Helluva Boss” forma parte del catálogo de animación de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de la tercera temporada de la serie sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: por si buscas alguna otra alternativa, debes saber que los episodios de la ficción llegan a YouTube aproximadamente un mes después de su debut en Amazon Prime Video.

La temporada 3 de la serie animada "Helluva Boss" muestra un tierno recuerdo de infancia entre el Príncipe Goetia, Stolas, y su hija Octavia (Foto: SpindleHorse Toons / Amazon Prime Video)

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