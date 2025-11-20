Los 8 episodios de la temporada 2 de la exitosa serie animada “Hazbin Hotel” ya están disponibles en Amazon Prime Video. Así, si pudiste disfrutar de todos los capítulos que conforman esta entrega del show televisivo, seguro te sorprendiste con la revelación de los diseños humanos de varios personajes icónicos de la producción. Por eso, si quieres conocer más sobre ellos, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que la segunda temporada de la serie de Amazon Prime Video arranca tras la victoria de Charlie sobre el Cielo.

En estas circunstancias, el hotel se ve inundado de nuevos huéspedes. Sin embargo, el problema es que muchos de ellos quieren vengarse, no redimirse.

Por otro lado, los Vees ven la oportunidad perfecta: usan el caos del Infierno y la fricción creciente con el Cielo como palanca para sus propios intereses.

LOS DISEÑOS HUMANOS DE LOS PERSONAJES DE “HAZBIN HOTEL”

1. Alastor

Empiezo la lista con Alastor, el demonio que se luce siempre sonriendo y que lleva un característico traje rojo.

Resulta que, cuando era humano, vivía en la Nueva Orleans de entre los años 20’s y 30’s.

Además, la serie muestra el momento exacto de su muerte: fue confundido con un venado y asesinado por un cazador (explicando su apariencia de ciervo en el Infierno).​​

Cuando era humano, Alastor de "Hazbin Hotel" vivía en Nueva Orleans (Foto: A24 Television / Amazon Prime Video)

2. Vox

Como sabemos, Vox es un demonio con una cabeza de televisor antigua y cuerpo delgado... capaz de controlar la tecnología y la electricidad.​

En ese sentido, su diseño humano lo presenta como un hombre delgado que parece haber muerto en los años 50’s, coincidiendo con el auge de la televisión en Estados Unidos​.

La versión humana de Vox de "Hazbin Hotel" mantiene su carisma manipulador y ambición por el poder (Foto: A24 Television / Amazon Prime Video)

3. Sir Pentious

Sir Pentious, el demonio convertido en ángel, era un inventor obsesionado con dirigibles y maquinaria ‘steampunk’.

Su versión humana lo muestra como un hombre delgado con cabello largo que, eventualmente, murió en un accidente de laboratorio en la Inglaterra victoriana del siglo XIX.

La versión humana de Sir Pentious de "Hazbin Hotel" era la de un victoriano inglés (Foto: A24 Television / Amazon Prime Video)

4. Mimzy

Cierro la lista con Mimzy, la cantante y dueña de un club que tiene una amistad de larga data con Alastor.

Cabe resaltar que, a diferencia de otros personajes, su diseño humano es casi idéntico al de su forma de demonio (en líneas generales, solo cambiaron sus dientes y sus ojos). ¿Lo notaste?

Mimzy de "Hazbin Hotel" es descrita como una diva materialista y malcriada (Foto: A24 Television / Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER “HAZBIN HOTEL”?

Tal como te lo puedes imaginar, “Hazbin Hotel” es una producción exclusiva de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para verla desde cualquier parte del mundo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

En Estados Unidos, no olvides que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

