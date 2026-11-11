Los atracos siempre encuentran público en el streaming y la serie “12 12 12” llega a Apple TV+ para sumarse a ese grupo de producciones. Y es que el show televisivo junta a los actores Anthony Mackie y Jamie Dornan en un juego del gato y el ratón que recorre Europa. Así, si quieres disfrutar de este thriller, aquí te presento su guía de episodios: descubre cuántos capítulos tiene la ficción, cuándo sale cada uno y a qué hora conviene sentarse frente a la TV. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la serie narra la historia de Jack Strickland (Anthony Mackie), un agente del FBI caído en desgracia, y Paul Galvin (Jamie Dornan), un delincuente profesional estadounidense.

De esta manera, cada episodio salta entre tres momentos distintos de un mismo golpe: los 12 meses de planificación, las 12 horas del robo y los 12 días siguientes.

Antes de continuar, mira el tráiler de “12 12 12”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “12 12 12”

La serie se compone de ocho capítulos en total, programados para lanzarse entre noviembre y diciembre del 2026.

Calendario de estreno:

Episodio 1 - “All for a F**king Betamax, Dad”: viernes 13 de noviembre del 2026

viernes 13 de noviembre del 2026 Episodio 2 - “I Want My Halo Back”: viernes 13 de noviembre del 2026

viernes 13 de noviembre del 2026 Episodio 3 - “Einfach Obergeil”: viernes 20 de noviembre del 2026

viernes 20 de noviembre del 2026 Episodio 4 - “That’s How You Make a Boy Baby”: viernes 27 de noviembre del 2026

viernes 27 de noviembre del 2026 Episodio 5 - “One for the Money, Two for the Show”: viernes 4 de diciembre del 2026

viernes 4 de diciembre del 2026 Episodio 6 - “I Know Who You Are”: viernes 11 de diciembre del 2026

viernes 11 de diciembre del 2026 Episodio 7 - “You’re One of Us, Maybe You Always Were”: viernes 18 de diciembre del 2026

viernes 18 de diciembre del 2026 Episodio 8 - “The Banks Must Pay”: viernes 25 de diciembre del 2026

Importante: si bien Apple TV+ anuncia el lanzamiento de cada capítulo para los viernes, la plataforma suele habilitar los episodios desde la noche previa en varias regiones.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “12 12 12”?

Siguiendo el patrón habitual del servicio de streaming, estos son los horarios en los que cada capítulo de “12 12 12” estará disponible según el país:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los jueves México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. de los jueves Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. de los jueves Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. de los jueves Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. de los jueves España 3:00 a.m. de los viernes

Recuerda: estos horarios son referenciales y pueden variar de acuerdo con la configuración regional de la plataforma.

¿CÓMO VER “12 12 12”?

“12 12 12” se estrena de forma exclusiva en Apple TV+, donde está clasificada como TV-MA (apta para el público adulto) con una advertencia sobre lenguaje, contenido sexual y violencia.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El actor irlandés Jamie Dornan es una de las estrellas del elenco de la serie dramática de crimen y robos "12 12 12" (Foto: Skydance Television / Anonymous Content / Apple TV)

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