El actor estadounidense Anthony Mackie asume el rol protagonista de Jack Strickland en la serie de acción y suspenso "12 12 12" (Foto: Skydance Television / Anonymous Content / Apple TV)
El actor estadounidense Anthony Mackie asume el rol protagonista de Jack Strickland en la serie de acción y suspenso "12 12 12" (Foto: Skydance Television / Anonymous Content / Apple TV)
Carla Ocaña
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Los siempre encuentran público y la serie “12 12 12” llega a para sumarse a ese grupo de producciones. Y es que el show televisivo junta a los actores Anthony Mackie y Jamie Dornan en un juego del gato y el ratón que recorre Europa. Así, si quieres disfrutar de este thriller, aquí te presento su guía de episodios: descubre cuántos capítulos tiene la ficción, cuándo sale cada uno y a qué hora conviene sentarse frente a la TV. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la serie narra la historia de Jack Strickland (Anthony Mackie), un agente del FBI caído en desgracia, y Paul Galvin (Jamie Dornan), un delincuente profesional estadounidense.

De esta manera, cada episodio salta entre tres momentos distintos de un mismo golpe: los 12 meses de planificación, las 12 horas del robo y los 12 días siguientes.

Antes de continuar, mira el tráiler de “12 12 12”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “12 12 12”

La serie se compone de ocho capítulos en total, programados para lanzarse entre noviembre y diciembre del 2026.

Calendario de estreno:

  • Episodio 1 - “All for a F**king Betamax, Dad”: viernes 13 de noviembre del 2026
  • Episodio 2 - “I Want My Halo Back”: viernes 13 de noviembre del 2026
  • Episodio 3 - “Einfach Obergeil”: viernes 20 de noviembre del 2026
  • Episodio 4 - “That’s How You Make a Boy Baby”: viernes 27 de noviembre del 2026
  • Episodio 5 - “One for the Money, Two for the Show”: viernes 4 de diciembre del 2026
  • Episodio 6 - “I Know Who You Are”: viernes 11 de diciembre del 2026
  • Episodio 7 - “You’re One of Us, Maybe You Always Were”: viernes 18 de diciembre del 2026
  • Episodio 8 - “The Banks Must Pay”: viernes 25 de diciembre del 2026

Importante: si bien Apple TV+ anuncia el lanzamiento de cada capítulo para los viernes, la plataforma suele habilitar los episodios desde la noche previa en varias regiones.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “12 12 12”?

Siguiendo el patrón habitual del servicio de streaming, estos son los horarios en los que cada capítulo de “12 12 12” estará disponible según el país:

PaísesHorario
Estados Unidos6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los jueves
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica8:00 p.m. de los jueves
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador9:00 p.m. de los jueves
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico10:00 p.m. de los jueves
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil11:00 p.m. de los jueves
España3:00 a.m. de los viernes

Recuerda: estos horarios son referenciales y pueden variar de acuerdo con la configuración regional de la plataforma.

¿CÓMO VER “12 12 12”?

“12 12 12” se estrena de forma exclusiva en Apple TV+, donde está clasificada como TV-MA (apta para el público adulto) con una advertencia sobre lenguaje, contenido sexual y violencia.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

El actor irlandés Jamie Dornan es una de las estrellas del elenco de la serie dramática de crimen y robos "12 12 12" (Foto: Skydance Television / Anonymous Content / Apple TV)
El actor irlandés Jamie Dornan es una de las estrellas del elenco de la serie dramática de crimen y robos "12 12 12" (Foto: Skydance Television / Anonymous Content / Apple TV)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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