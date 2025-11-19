Si ya terminaste de ver la temporada 2 de “Hazbin Hotel”, es muy probable que sigas procesando el caos, los musicales desbordados y ese final que prácticamente te obliga a preguntarte qué se viene después.

Y es que este universo creado por Vivienne Medrano —lleno de demonios, pactos cruzados, redención fallida y una estética que A24 y Amazon Prime Video han sabido llevar al extremo— no te deja respirar entre temporadas. Así que entiendo perfectamente la inquietud: ¿y ahora qué? ¿Habrá más infierno musical en camino?

¿HABRÁ TEMPORADA 3 DE “HAZBIN HOTEL”?

Te respondo directo: sí, “Hazbin Hotel” tendrá temporada 3 en Amazon Prime Video. De hecho, la renovación no es un rumor ni una interpretación del fandom; la confirmación llegó oficialmente en julio de 2024 durante la Comic-Con de San Diego, donde Prime Video y A24 anunciaron no solo la tercera parte, sino también la temporada 4. Así que, en ese sentido, podemos respirar tranquilos: hay infierno para rato.

¿LA TEMPORADA 3 ESTÁ EN CAMINO?

Aquí viene la parte emocionante: mientras todavía digerimos el final explosivo de la temporada 2 —con Vox casi coronándose como el villano supremo, Alastor recuperando poder y Charlie Morningstar intentando evitar una guerra completa entre el Cielo y el Infierno—, la temporada 3 ya está en plena etapa de post-producción. Esto lo comentó Christian Borle, la voz de Vox, durante su presentación en GalaxyCon New Orleans.

Esto es clave porque la maquinaria de animación de “Hazbin Hotel” es compleja; entre música, arte, coreografías animadas y mezcla final, tardan entre 9 y 18 meses en dejar cada episodio listo.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3?

Todavía es pronto para tener fechas específicas. Si tomamos como referencia los tiempos de producción anteriores, la temporada 3 podría llegar en otoño o invierno de 2026, mientras que la cuarta parte seguramente aterrizará mucho más tarde. Amazon Prime Video y A24 no han dado pistas, y siendo una serie tan demandante en animación, no esperaría verla antes de 2027 o incluso 2028.

¿DE QUÉ TRATARÍA LA TEMPORADA 3 DE “HAZBIN HOTEL”?

Si hay algo que Medrano ha dejado claro es que la tercera temporada será el puente hacia revelaciones mucho más grandes sobre los Morningstar, el pacto entre Alastor y Rosie, y la fragilidad del equilibrio entre el Cielo y el Infierno. Y siendo honesto, si la 3 va a empujar tan fuerte la narrativa, la temporada 4 probablemente será el espacio donde exploten muchas de esas semillas que llevan plantándose desde 2019, cuando el piloto original se hizo viral en YouTube.

FICHA TÉCNICA DE “HAZBIN HOTEL”

Concepto Detalle Título original Hazbin Hotel País de origen Estados Unidos Año de inicio 2019 Creadora y directora Vivienne Medrano Guionistas principales Dave Capdevielle, Kendraw Cook, Raymond Hernandez, Daniel MacDonald, Vivienne Medrano Temporadas 2 (segunda finalizó el 19 de noviembre de 2025) Episodios temporada 2 8 Duración episodios (T2) Aproximadamente 25 minutos cada uno Estreno T2 29 de octubre de 2025 Plataforma de emisión Amazon Prime Video Dirección y adaptación musical David Suárez (T2) Supervisión creativa (T2) Santi Aguirre Reparto voces principales (T2) Erika Henningsen (Charlie), Stephanie Beatriz (Vaggie), Keith David (Husk), Amir Talai (Alastor), etc. Sinopsis general Charlie, hija de Lucifer, intenta rehabilitar demonios en un hotel para evitar la purga anual del Infierno. Género Animación para adultos, comedia negra, musical Idioma original Inglés

