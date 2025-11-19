Si ya terminaste de ver la temporada 2 de “Hazbin Hotel”, es muy probable que sigas procesando el caos, los musicales desbordados y ese final que prácticamente te obliga a preguntarte qué se viene después.
Y es que este universo creado por Vivienne Medrano —lleno de demonios, pactos cruzados, redención fallida y una estética que A24 y Amazon Prime Video han sabido llevar al extremo— no te deja respirar entre temporadas. Así que entiendo perfectamente la inquietud: ¿y ahora qué? ¿Habrá más infierno musical en camino?
¿HABRÁ TEMPORADA 3 DE “HAZBIN HOTEL”?
Te respondo directo: sí, “Hazbin Hotel” tendrá temporada 3 en Amazon Prime Video. De hecho, la renovación no es un rumor ni una interpretación del fandom; la confirmación llegó oficialmente en julio de 2024 durante la Comic-Con de San Diego, donde Prime Video y A24 anunciaron no solo la tercera parte, sino también la temporada 4. Así que, en ese sentido, podemos respirar tranquilos: hay infierno para rato.
¿LA TEMPORADA 3 ESTÁ EN CAMINO?
Aquí viene la parte emocionante: mientras todavía digerimos el final explosivo de la temporada 2 —con Vox casi coronándose como el villano supremo, Alastor recuperando poder y Charlie Morningstar intentando evitar una guerra completa entre el Cielo y el Infierno—, la temporada 3 ya está en plena etapa de post-producción. Esto lo comentó Christian Borle, la voz de Vox, durante su presentación en GalaxyCon New Orleans.
Esto es clave porque la maquinaria de animación de “Hazbin Hotel” es compleja; entre música, arte, coreografías animadas y mezcla final, tardan entre 9 y 18 meses en dejar cada episodio listo.
¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3?
Todavía es pronto para tener fechas específicas. Si tomamos como referencia los tiempos de producción anteriores, la temporada 3 podría llegar en otoño o invierno de 2026, mientras que la cuarta parte seguramente aterrizará mucho más tarde. Amazon Prime Video y A24 no han dado pistas, y siendo una serie tan demandante en animación, no esperaría verla antes de 2027 o incluso 2028.
¿DE QUÉ TRATARÍA LA TEMPORADA 3 DE “HAZBIN HOTEL”?
Si hay algo que Medrano ha dejado claro es que la tercera temporada será el puente hacia revelaciones mucho más grandes sobre los Morningstar, el pacto entre Alastor y Rosie, y la fragilidad del equilibrio entre el Cielo y el Infierno. Y siendo honesto, si la 3 va a empujar tan fuerte la narrativa, la temporada 4 probablemente será el espacio donde exploten muchas de esas semillas que llevan plantándose desde 2019, cuando el piloto original se hizo viral en YouTube.
FICHA TÉCNICA DE “HAZBIN HOTEL”
|Concepto
|Detalle
|Título original
|Hazbin Hotel
|País de origen
|Estados Unidos
|Año de inicio
|2019
|Creadora y directora
|Vivienne Medrano
|Guionistas principales
|Dave Capdevielle, Kendraw Cook, Raymond Hernandez, Daniel MacDonald, Vivienne Medrano
|Temporadas
|2 (segunda finalizó el 19 de noviembre de 2025)
|Episodios temporada 2
|8
|Duración episodios (T2)
|Aproximadamente 25 minutos cada uno
|Estreno T2
|29 de octubre de 2025
|Plataforma de emisión
|Amazon Prime Video
|Dirección y adaptación musical
|David Suárez (T2)
|Supervisión creativa (T2)
|Santi Aguirre
|Reparto voces principales (T2)
|Erika Henningsen (Charlie), Stephanie Beatriz (Vaggie), Keith David (Husk), Amir Talai (Alastor), etc.
|Sinopsis general
|Charlie, hija de Lucifer, intenta rehabilitar demonios en un hotel para evitar la purga anual del Infierno.
|Género
|Animación para adultos, comedia negra, musical
|Idioma original
|Inglés
