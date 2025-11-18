¡Llegó el momento! El esperadísimo final de la temporada 2 de “Hazbin Hotel” ya tiene fecha de estreno en el catálogo de Amazon Prime Video. Así, si eres de aquellos fans de la serie animada musical que se mueren de ganas de ver los dos últimos episodios de la segunda entrega de la producción, esta nota es para ti. Aquí te cuento todos los detalles sobre su lanzamiento.

Vale precisar que la producción fue creada por Vivienne Medrano y narra la historia de Charlie Morningstar (voz de Erika Henningsen), la princesa del Infierno, quien intenta rehabilitar demonios y demostrar que la redención es posible.

Para ello, abre el Hotel Hazbin, un lugar donde los pecadores tienen la oportunidad de reformarse y evitar la exterminación anual que el Cielo realiza para controlar la sobrepoblación del Infierno.

Eventualmente, después de la victoria de Charlie contra el ejército del Cielo, el hotel está lleno de nuevos huéspedes.

Sin embargo, para consternación de nuestra protagonista, muchos de estos buscan vengarse, no redimirse.

Mientras tanto, los Vees han tratado de aprovechar la inestabilidad del Infierno y usar las tensiones crecientes con el Cielo para sus propios fines.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Hazbin Hotel” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS ÚLTIMOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”?

Los episodios finales de la segunda entrega de la serie se estrenan simultáneamente el miércoles 19 de noviembre del 2025 en Amazon Prime Video.

Cabe resaltar que el episodio 02x07 se titula “Weapon of Mass Distraction” (“Arma de Distracción Masiva”) y tiene una duración de 29 minutos.

Por otro lado, el episodio 02x08 lleva por título “Curtain Call” (“La Última Función”) y dura 38 minutos.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS ÚLTIMOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”?

A continuación, repasa la lista con el horario de estreno de los últimos capítulos de la temporada 2 de “Hazbin Hotel”, ordenado por zona horaria en Estados Unidos.

Zona horaria Hora Hora del Pacífico (PT) 12:00 a.m. Mountain Time (MT) 1:00 a.m. Hora Central (CT) 2:00 a.m. Hora del Este (ET) 3:00 a.m.

Además, conoce los horarios internacionales del lanzamiento:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER LOS EPISODIOS 7 Y 8 DE “HAZBIN HOTEL” - TEMPORADA 2?

Los episodios finales de la segunda entrega de “Hazbin Hotel” llegan a Amazon Prime Video para todos los suscriptores a nivel mundial.​

Entonces, para verlos, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming y acceder al LINK OFICIAL en el horario indicado.

Recuerda que, en Estados Unidos, están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

¿HABRÁ TEMPORADA 3 DE “HAZBIN HOTEL”?

La respuesta corta es SÍ. Se ha confirmado que la serie continuará más allá de esta entrega, con las temporadas 3 y 4 ya en desarrollo.

Por lo tanto, se espera que el final de la temporada 2 de “Hazbin Hotel” prepare el terreno para los próximos episodios.

"Hazbin Hotel" es una serie de animación para adultos que combina fantasía, comedia y mucha música (Foto: A24 Television / Amazon MGM Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí