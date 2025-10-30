Tras la victoria de Charlie contra el ejército del Cielo, el hotel está lleno de nuevos huéspedes; sin embargo, para la protagonista las cosas no son tan buenas como parecen, ya que muchos de estos buscan vengarse; en tanto, los Vees tratan de aprovechar la inestabilidad del Infierno y usar las tensiones crecientes con el Cielo para sus propios fines. ¿Qué pasará? Es algo que sabremos en la segunda temporada de “Hazbin Hotel”, que se estrenó el 29 de octubre de 2025 por Amazon Prime Video. Ante la expectativa por conocer lo que ocurrirá, te doy a conocer cuántos episodios tendrá la serie musical animada para adultos.

La segunda entrega de esta producción animada “tiene mucha más acción, desafíos únicos y canciones que exploran nuevos géneros”, señaló su creadora Vivienne ‘VivziePop’ Medrano.

La princesa Charlie es interpretada con la voz de Erika Henningsen en “Hazbin Hotel" 2 (Foto: Amazon Studios)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “HAZBIN HOTEL 2”?

La segunda temporada de “Hazbin Hotel” tiene ocho episodios en total, los cuales no se estrenarán en un solo bloque, sino que llegarán semanalmente a Amazon Prime Video. Se sabe que dos nuevos capítulos se emitirán todos los miércoles; por lo tanto, el calendario de lanzamiento es como sigue:

Episodios 1 y 2: miércoles 29 de octubre

miércoles 29 de octubre Episodios 3 y 4: miércoles 5 de noviembre

miércoles 5 de noviembre Episodios 5 y 6: miércoles 12 de noviembre

miércoles 12 de noviembre Episodios 7 y 8: miércoles 19 de noviembre

¿CÓMO SE TITULAN LOS EPISODIOS DE “HAZBIN HOTEL” – TEMPORADA 2?

T2 E1 – “El nuevo Pentious”. El triunfo de Charlie contra el Cielo hace que los pecadores lleguen en tropel al recién reconstruido Hotel Hazbin, pero ¿podrá ella asegurarse de que todos estén ahí por las razones correctas? Mientras tanto, Vox revela su plan para que los Vees ganen la victoria máxima.

T2 E2 – “Relato de redención”: La redención de Sir Pentious causa revuelo en el Cielo, pero no todos están felices de ver a un pecador redimido.

T2 E3 – “Hotel Hazbin: Detrás de las puertas”

T2 E4 – “Es un trato”

T2 E5 – “Silenciado”

T2 E6 – “Lluvia de gritos”

T2 E7 – “Arma de distracción masiva”

T2 E8 – “La última función”

El estreno global de "Hazbin Hotel" fue el 29 de octubre (Foto: Amazon Prime Video)

¿HABRÁ UNA TERCERA TEMPORADA DE “HAZBIN HOTEL”?

Para alegría de los fanáticos de “Hazbin Hotel”, la creadora de la serie, Vivienne Medrano, confirmó que esta serie animada tendrá una tercera temporada. No sólo ello, también una cuarta, así lo dio a conocer durante un panel en la Comic-Con de San Diego en 2024.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí