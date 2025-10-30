La segunda temporada de “Hazbin Hotel” (“Hotel Hazbin” en Hispanoamérica y “Hazbin Hotel: El hotel de las viejas glorias” en España) ya empezó y en sus dos primeros episodios, Charlie reabrió el hotel con el objetivo de que los pecadores alcancen la redención. Aunque el hotel ha ganado popularidad, los nuevos huéspedes sólo buscan aprovechar su nueva fama como sitio donde se puede matar ángeles. Además, se presentó a un nuevo personaje que ha dejado muchas preguntas, la Portavoz de Dios.

Al inicio, Charlie continúa muy afectada por la muerte de Sir Pentious, no obstante, se siente mejor cuando Emily le informa que Sir Pentious ha sido redimido y está en el cielo. Aunque la noticia demuestra que el proyecto de Charlie puede funcionar, también provoca que la artífice se sienta más presionada.

En el cielo, Sir Pentious enfrenta su propia crisis al ser juzgado por haber llegado inesperadamente al paraíso. Durante el juicio, Pentious relata su vida pasada ante los ángeles y la Portavoz de Dios, quien confirma su redención y le da la bienvenida al paraíso. Pero ¿quién es exactamente este nuevo personaje de “Hazbin Hotel”?

¿QUIÉN ES EXACTAMENTE LA PORTAVOZ DE DIOS EN “HAZBIN HOTEL”?

En la segunda temporada de “Hazbin Hotel”, la Portavoz de Dios es interpretada por Liz Callaway. Esta figura celestial que representa la voz y la voluntad divina en el Cielo se encarga de resolver situaciones extraordinarias, como el caso de la llegada de Sir Pentius al cielo tras su redención.

Tras su primera aparición, en la que irradia una abrumadora sensación de sabiduría ancestral y paz, queda claro que que tiene un nivel de poder superior dentro del Cielo. Por ejemplo, Sera, la Serafín principal, se somete inmediatamente ante ella.

La portavoz de Dios, que se muestra como alguien calmada, justa y con una postura imparcial, podría ser Enoc, conocido en la mitología abrahámica como un profeta humano que fue llevado al Cielo y transformado en el poderoso ángel Metatrón. A este personaje lo suelen llamar el Escriba de Dios o la Voz de Dios, lo que parece coincidir con el personaje que aparece en “Hazbin Hotel”.

Además, Metatrón se representa consistentemente como el jefe de los arcángeles y debido a que alguna vez fue humano entiende mejor el concepto de redención y sería el indicado para juzgar a los pecadores que llegan al cielo tras alcanzar la redención.

No obstante, también existe la posibilidad de que la portavoz de Dios sea el ángel Gabriel, también mensajero de Dios. Con esto se abre la puerta a otros personajes celestiales que podrían aparecer en la serie animada para adultos de Amazon Prime Video.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”?

Los dos primeros episodios de la segunda temporada de “Hazbin Hotel” se estrenaron el miércoles 29 de octubre de 2025 en Amazon Prime Video. Cada semana se emitirán dos nuevos capítulos hasta el 19 de noviembre.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la comedia animada solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

