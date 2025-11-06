Si estás viendo “Hazbin Hotel”, quizá hayas notado la presencia de Molly, un personaje que ha generado fascinación entre los fans de la genial serie de Amazon Prime Video. Y es que se trata de la hermana gemela de Angel Dust. Aunque, a diferencia de este último y su condena en el Infierno, ella vive en el Cielo. Pero, ¿qué más se sabe sobre esta misteriosa figura de la ficción? Pues, para descubrirlo, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la serie animada fue creada por Vivienne Medrano y sigue la historia de Charlie, la princesa del Infierno, en su audaz intento de redimir demonios para aliviar la sobrepoblación en su reino de manera pacífica.

Así, decide inaugurar un hotel con la esperanza de que los huéspedes lo abandonen una vez que demuestren la redención de sus almas.

Angel Dust es uno de los personajes principales de la serie "Hazbin Hotel" (Foto: A24 Television / Amazon Prime Video)

¿QUIÉN ES MOLLY DE “HAZBIN HOTEL”?

Molly hizo su primera aparición en “Hazbin Hotel” durante la canción “Welcome to Heaven” del episodio 6 de la primera entrega de la serie.

Allí, los fans observaron a un ángel que compartía muchas características físicas con Angel Dust y la identificaron como su hermana gemela.

Y si bien parecía que su participación en la producción solo se limitaría a un cameo, Molly volvió a lucirse durante el tema “Like You” del episodio 2 de la temporada 2.

De esta manera, la reiterada presencia de este ángel con tonos rosa y cabello voluminoso sugeriría que podría volver a aparecer como un personaje clave en el show televisivo.

LA TEORÍA SOBRE ANGEL DUST Y MOLLY DE “HAZBIN HOTEL”

En el episodio 3 de la temporada 2 de “Hazbin Hotel”, se revela que Angel Dust mató a su padre, condenándose al Infierno.

Sin embargo, una teoría difundida entre varios seguidores de la ficción propone que no fue un asesinato por odio, sino un acto de defensa.​

Tal como señala ComicBook, si el padre de ambos era violento y amenazaba la vida de Molly, Angel podría haber hecho el sacrificio definitivo: asesinarlo para proteger a su hermana, asegurando que ella ascendiera al Cielo.

Es decir, este suceso lo transformaría en un héroe que sacrificó su eternidad por la persona que más amaba.​.. convirtiéndolo en un símbolo de la misión del hotel: probar que las almas buenas merecen redención.​

No obstante, sin confirmación hasta el momento, todo queda en terreno de la especulación y las atractivas hipótesis de los fans.

MOLLY, ¿PODRÍA CONOCER A SIR PENTIOUS?

La respuesta corta es SÍ. Con Sir Pentious redimido y viviendo ahora en el Cielo, existe la posibilidad de que se encuentre con Molly, lo que podría permitirnos conocer más sobre ella y, quizá, corroborar la teoría del sacrificio de Angel Dust.

Y a ti, ¿te gusta esa idea?

A diferencia de Angel Dust de "Hazbin Hotel", quien sufre en el Infierno, su hermana Molly vive en el Cielo (Foto: A24 Television / Amazon Prime Video)

