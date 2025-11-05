Desde su primera temporada, “Hazbin Hotel” (“Hotel Hazbin” en Hispanoamérica y “Hazbin Hotel: El hotel de las viejas glorias” en España) se ha convertido en una de las series animadas más populares de Amazon Prime Video. La ficción creada por Vivienne ‘VivziePop’ Medrano destaca por su trama inspirada en creencias judeocristianas y en la demonología y por la música que forma parte del show.

La banda sonora es parte fundamental de su éxito, ya que cada una de las canciones presentan letras ingeniosas y contribuyen en los arcos argumentales. Los compositores y letristas Andrew Underberg y Sam Haft, quienes colaboraron en la creación de las canciones de la primera temporada, repiten sus roles en los nuevos episodios.

Erika Henningsen, Stephanie Beatriz, Amir Talai, Alex Brightman, Blake Roman, Keith David, Kimiko Glenn, Jeremy Jordan, Christian Borle, Joel Perez, Lilli Cooper, Jessica Vosk, Patrick Stump, Kevin Del Aguila, Alex Newell, Liz Callaway y Andrew Durand conforman el elenco de voces de la segunda temporada de “Hazbin Hotel”. Pero ¿quiénes también son estrellas de Broadway?

LISTA DE LAS ESTRELLAS DE BROADWAY QUE PRESTAN SU VOZ A LOS PERSONAJES DE “HAZBIN HOTEL”

Erika Henningsen (Charlie Morningstar)

Erika Henningsen es la encargada de darle voz a la protagonista Charlie Morningstar. En Broadway, Henningsen ha dado vida a Cady Heron en “Mean Girls: The Musical” y a Sandra Dee en “Just In Time”.

Erika Henningsen también fue parte del elenco de la serie "Las cuatro estaciones", donde interpreta a Ginny (Foto: Netflix)

Jeremy Jordan (Lucifer)

Además de ser la voz de Lucifer, Jeremy Jordan es conocido en Broadway como un llamativo vendedor de periódicos en “Newsies”, un forajido en “Bonnie & Clyde” y un soñador sin esperanza en los papeles principales de “Floyd Collins” y “El gran Gatsby”.

Jeremy Jordan interpretó a Winn en la serie 'Supergirl' (Foto: The CW)

Jessica Vosk (Lute)

En Broadway, Jessica Vosk es conocida por su interpretación del papel principal de Elphaba en “Wicked”. Pero también participó en obras como “The Bridges of Madison Country”, “Finding Neverland” y “Fiddler on the Roof”.

Alex Brightman (Sir Pentious)

Alex Brightman, quien da voz a Sir Pentious en “Hazbin Hotel”, es recordado como Dewey Finn en la adaptación musical de “Escuela de rock” y el personaje principal de “Beetlejuice the Musical”. Ambos papeles le valieron nominaciones al Premio Tony al mejor actor principal en un musical en 2016 y 2019 respectivamente.

Krystina Alabado (Cherri Bomb)

Krystina Alabado originó el papel de Vanden en la producción de Broadway de 2016 de “American Psycho” y fue Gretchen Wieners en “Mean Girls” en Broadway desde marzo de 2019 hasta la presentación final el 11 de marzo de 2020.

Amir Talai (Alastor)

Amir Talai no prestó su voz a Alastor en el episodio piloto de YouTube de 2019, si lo hizo cuando la producción llegó a Amazon Prime Video. En Broadway, fue el carismático locutor de radio Bert Healy en una producción de “Annie” en el Hollywood Bowl en 2018.

James Monroe Iglehart (Zestial)

Christian Borle (Vox)

Lilli Cooper (Velvette)

Darren Criss (San Pedro)

Alex Newell (Zeezi)

Andrés Durand (Prick)

Kimiko Glenn (Niffty)

Joel Pérez (Valentino)

Stephanie Beatriz (Vaggie)

Daphne Rubin-Vega (Carmilla Carmine)

Blake Roman (Angel Dust)

Patina Miller (Sera)

Shoba Narayan (Emily)

Keith David (Husk)

Leslie Rodríguez Kritzer (Rosie)

Kevin Del Aguila (Baxter)

Liz Callaway (Portavoz de Dios)

Sarah Stiles (Mimzy)

Stephanie Beatrizle da voz a Vaggie en la segunda temporada de la serie animada “Hazbin Hotel" (Foto: Amazon Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí