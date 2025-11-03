Para alegría de quienes disfrutamos de su excelente primera entrega, la temporada 2 de “Hazbin Hotel” (o en español: “Hotel Hazbin”) es una realidad. Así, tras el lanzamiento de sus primeros capítulos a finales de octubre del 2025, los fans de la serie animada tenemos una cita imperdible para ver sus episodios 3 y 4 en Amazon Prime Video. En ese sentido, ¿te gustaría conocer todos los detalles sobre su lanzamiento? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la popular producción fue creada por Vivienne Medrano y, a diferencia de otras obras de animación, está dirigida a una audiencia adulta.

En esta segunda entrega, después de la victoria de Charlie contra el ejército del Cielo, el hotel está lleno de nuevos huéspedes.

Sin embargo, para consternación de nuestra protagonista, muchos de ellos buscan vengarse, no redimirse.

Por si fuera poco, mientras tanto, los Vees tratan de aprovechar la inestabilidad del Infierno y usar las tensiones crecientes con el Cielo para sus propios fines.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Hazbin Hotel” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “HAZBIN HOTEL” - TEMPORADA 2?

Continuando con el formato de lanzamiento semanal doble de la serie de Amazon Prime Video, los episodios 3 y 4 de la segunda entrega del show televisivo se estrenan el miércoles 5 de noviembre del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “HAZBIN HOTEL” - TEMPORADA 2?

Tal como es habitual en la plataforma de streaming, los nuevos capítulos de sus títulos originales se suman al catálogo desde las primeras horas de su día de lanzamiento.

Horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER “HAZBIN HOTEL”?

Tal como te puedes imaginar, para ver la temporada 2 de “Hazbin Hotel”, necesitas contar con una suscripción activa a Amazon Prime Video.

Con eso en consideración, puedes ingresar—sin problemas—al LINK OFICIAL de la producción.

CALENDARIO DE LANZAMIENTO DE LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”

A continuación, repasa el calendario completo de lanzamiento de la segunda entrega de “Hazbin Hotel”.

T2 E1 “El nuevo Pentious”: miércoles 29 de octubre del 2025. El triunfo de Charlie contra el Cielo hace que los pecadores lleguen en tropel al recién reconstruido Hotel Hazbin, pero ¿podrá ella asegurarse de que todos estén ahí por las razones correctas? Mientras tanto, Vox revela su plan para que los Vees ganen la victoria máxima. (YA DISPONIBLE)

miércoles 29 de octubre del 2025. El triunfo de Charlie contra el Cielo hace que los pecadores lleguen en tropel al recién reconstruido Hotel Hazbin, pero ¿podrá ella asegurarse de que todos estén ahí por las razones correctas? Mientras tanto, Vox revela su plan para que los Vees ganen la victoria máxima. T2 E2 - “Relato de redención”: miércoles 29 de octubre del 2025. La redención de Sir Pentious causa revuelo en el Cielo, pero no todos están felices de ver a un pecador redimido. (YA DISPONIBLE)

miércoles 29 de octubre del 2025. La redención de Sir Pentious causa revuelo en el Cielo, pero no todos están felices de ver a un pecador redimido. T2 E3 - “Hotel Hazbin: Detrás de las puertas”: miércoles 5 de noviembre del 2025

miércoles 5 de noviembre del 2025 T2 E4 - “Es un trato”: miércoles 5 de noviembre del 2025

miércoles 5 de noviembre del 2025 T2 E5 - “Silenciado”: miércoles 12 de noviembre del 2025

miércoles 12 de noviembre del 2025 T2 E6 - “Lluvia de gritos”: miércoles 12 del noviembre de 2025

miércoles 12 del noviembre de 2025 T2 E7 - “Arma de distracción masiva”: miércoles 19 del noviembre de 2025

miércoles 19 del noviembre de 2025 T2 E8 - “La última función”: miércoles 19 del noviembre de 2025

El póster de la temporada 2 de "Hazbin Hotel", serie creada y dirigida por Vivienne Medrano (Foto: A24 Television / Amazon Prime Video)

