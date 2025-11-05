Después del fantástico estreno de la segunda temporada de “Hazbin Hotel” con dos explosivos episodios, este 5 de noviembre de 2025 se lanzó en Amazon Prime Video los capítulos 4 y 5 de esta serie musical animada para adultos. ¿Qué importantes revelaciones se hicieron? A continuación, la recapitulación de esta producción que ha dejado a los fans con muchas interrogantes.

Como se recuerda, al final de los dos primeros episodios vemos a Emily apareciendo a través de un portal desde el Cielo al Hotel Hazbin con el fin de avisarle a Charlie que la redención es posible. Es así como Sir Pentious se redime con éxito y llega al Cielo, pero el caos se apoderó de todo cuando llega, motivo por el que Sera se alista para cerrarlo, algo a lo que se opone Emily, quien quiere contarle lo que sucede a Charlie.

Pentious llegó al Cielo en el final de la primera temporada de la serie "Hazbin Hotel" (Foto: A24)

¿QUÉ PASÓ EN LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “HAZBIN HOTEL” – TEMPORADA 2?

A continuación, un breve resumen de lo que ocurrió en los capítulos 3 y 4 de la exitosa serie animada.

EPISODIO 3: “DETRÁS DE LAS PUERTAS”

En el episodio 3, Charlie está ansiosa por demostrarle a Hell que el hotel funciona, motivo por el invita a VoxTek para que haga un reportaje sobre este recinto; aunque le pide que envíe a su mejor reportero, él decide ir con Velvette. Lamentablemente, ella no tiene pruebas para sustentar la redención de Sir Pentious, tampoco puede contactar con el Cielo y menos con Emily. Ante esta situación, le asegura que puede redimir a alguien en directo, pese a que no sabe cómo ocurrió la anterior. Mientras ocurre esto, Cherri Bomb se entera de la redención de Pentious, pese a señalar que no siente nada por él, todos saben que sí. En el Cielo, él también está pasando por lo mismo.

Volviendo al tema de la redención, hay varios huéspedes que podrían pasar por ello, pero se determina que Angel Dust es la mejor opción; y aunque al inicio se rehúsa, termina aceptando la propuesta de Husk. Lamentablemente, las cosas no salen bien, pues Vox manipula el sistema de seguridad de Charlie, por lo que Angel está dispuesto a sacrificarse por Husk antes de que intervenga Vaggie.

Vale precisar que la revelación del pecado terrenal de Angel, quien mató a su padre por motivos que no se dan a conocer, lo convierte en uno de los que reúne más probabilidades para redimirse. Si bien, su estancia en el hotel muestra su verdadera personalidad e inicia una amistad con Husk, lo cierto es que hay mucho material para que su historia avance.

Angel Dust, los Vees y Alastor protagonizan los momentos más impactantes de los episodios 3 y 4 de "Hazbin Hotel 2" (Foto: A24 Television / Amazon Prime Video)

EPISODIO 4: “ES UN TRATO”

En el episodio 4, Alastor, quien aún sufre las secuelas de la batalla con Adam, decide abandonar el hotel tras un altercado con Lucifer. Aunque deja todo, lo vemos con la corona de cucaracha que le regaló Niffty, probando con esto que él es un huésped especial para ella. Además, descubrimos cómo murió Alastor y de qué manera pasó a convertirse en uno de los Señores Supremos más temidos del Infierno. Vale precisar que su alma la posee Rosie tras firmar un trato cuando aún estaba con vida: seguir con sus crímenes tras su fallecimiento.

Pero ¿por qué Alastor se encontraba en el hotel? Aunque no es explícito, se da a entender que tiene una misión que involucra a Rosie en dicho lugar. Sin embargo, tras ser rechazado por ella, Alastor busca a los Vees en el distrito de entretenimiento para que se arme un altercado. Vale mencionar que en este episodio se confirma que Vox y Valentino mantienen una relación sexual.

Un dato importante que nos muestra este episodio es la rivalidad entre Alastor y Vox. Aquí vemos cuando Vox le propone ser su socio, pero Alastor lo rechazó. “Las implicaciones románticas de su petición son evidentes, pero también es obvio que Vox deseaba que gobernaran el Infierno en igualdad de condiciones”, publica el sitio web THS.

