David Martínez es el protagonista del anime "Cyberpunk: Edgerunners", ambientado en el universo del videojuego "Cyberpunk 2077" (Foto: Trigger / Netflix Japan / CD Projekt RED)
David Martínez es el protagonista del anime "Cyberpunk: Edgerunners", ambientado en el universo del videojuego "Cyberpunk 2077" (Foto: Trigger / Netflix Japan / CD Projekt RED)
Carla Ocaña
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¿Eres de las personas a las que le suele apetecer un que no pida meses de compromiso? Pues, si la respuesta ante tal interrogante es positiva, esta nota es para ti. Y es que aquí te presento 5 de pocos episodios que se terminan en un fin de semana largo o en un par de semanas, con propuestas que van de lo experimental a lo emotivo en Netflix, y HBO Max. ¡Prepara canchita y un buen lugar en tu sillón, porque estas opciones son perfectas para tu próxima maratón frente a la TV!

¿QUÉ ANIMES CORTOS DEBES VER EN EL STREAMING?

1. “Pluto”

Empiezo la lista con “Pluto”, la adaptación del manga de Naoki Urasawa, creado a partir de una historia de Osamu Tezuka, que está disponible en .

Aquí, el inspector Gesicht investiga los asesinatos de los siete robots más avanzados del mundo y de sus aliados humanos, y descubre que él también corre peligro.

De esta manera, quienes disfrutan del misterio y de la ciencia ficción encontrarán en esta producción 8 capítulos largos.

Atom en una escena del anime de suspenso y ciencia ficción "Pluto" (Foto: Studio M2 / GENCO / Tezuka Productions)
Atom en una escena del anime de suspenso y ciencia ficción "Pluto" (Foto: Studio M2 / GENCO / Tezuka Productions)

2. “Cyberpunk: Edgerunners”

“Cyberpunk: Edgerunners” también está en , donde figuran dos temporadas independientes de 10 episodios cada una.

Su primera entrega parte del videojuego “Cyberpunk 2077” y sigue a un joven que vive en los márgenes de una ciudad futurista y, eventualmente, decide volverse “edgerunner”.

3. “Housing Complex C”

“Housing Complex C”, por su parte, es una historia de terror y animación para adultos ambientada en un complejo residencial costero, donde una joven enfrenta incidentes cada vez más siniestros.

Además, está disponible en el catálogo de y tiene una temporada de tan solo 4 capítulos.

4. “Samurai Champloo”

Por otro lado, “Samurai Champloo” está en .

Aquí, somos testigos de la historia de Mugen, Jin y Fuu, quienes viajan en busca del samurái que huele a girasoles.

5. “Your Lie in April”

Cierro la lista con “Your Lie in April”, anime que está disponible en el catálogo de .

Este se centra en Kousei Arima, un pianista prodigio que pierde la capacidad de tocar tras la muerte de su madre. Así, su vida cambia al conocer a la violinista Kaori Miyazono.

Kousei Arima y Kaori Miyazono son los protagonistas del anime "Your Lie in April" (Foto: A-1 Pictures / Aniplex / Dentsu)
Kousei Arima y Kaori Miyazono son los protagonistas del anime "Your Lie in April" (Foto: A-1 Pictures / Aniplex / Dentsu)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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