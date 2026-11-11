¿Eres de las personas a las que le suele apetecer un anime que no pida meses de compromiso? Pues, si la respuesta ante tal interrogante es positiva, esta nota es para ti. Y es que aquí te presento 5 títulos de pocos episodios que se terminan en un fin de semana largo o en un par de semanas, con propuestas que van de lo experimental a lo emotivo en Netflix, Crunchyroll y HBO Max. ¡Prepara canchita y un buen lugar en tu sillón, porque estas opciones son perfectas para tu próxima maratón frente a la TV!

¿QUÉ ANIMES CORTOS DEBES VER EN EL STREAMING?

1. “Pluto”

Empiezo la lista con “Pluto”, la adaptación del manga de Naoki Urasawa, creado a partir de una historia de Osamu Tezuka, que está disponible en Netflix.

Aquí, el inspector Gesicht investiga los asesinatos de los siete robots más avanzados del mundo y de sus aliados humanos, y descubre que él también corre peligro.

De esta manera, quienes disfrutan del misterio y de la ciencia ficción encontrarán en esta producción 8 capítulos largos.

Atom en una escena del anime de suspenso y ciencia ficción "Pluto" (Foto: Studio M2 / GENCO / Tezuka Productions)

2. “Cyberpunk: Edgerunners”

“Cyberpunk: Edgerunners” también está en Netflix, donde figuran dos temporadas independientes de 10 episodios cada una.

Su primera entrega parte del videojuego “Cyberpunk 2077” y sigue a un joven que vive en los márgenes de una ciudad futurista y, eventualmente, decide volverse “edgerunner”.

3. “Housing Complex C”

“Housing Complex C”, por su parte, es una historia de terror y animación para adultos ambientada en un complejo residencial costero, donde una joven enfrenta incidentes cada vez más siniestros.

Además, está disponible en el catálogo de HBO Max y tiene una temporada de tan solo 4 capítulos.

4. “Samurai Champloo”

Por otro lado, “Samurai Champloo” está en Crunchyroll.

Aquí, somos testigos de la historia de Mugen, Jin y Fuu, quienes viajan en busca del samurái que huele a girasoles.

5. “Your Lie in April”

Cierro la lista con “Your Lie in April”, anime que está disponible en el catálogo de Crunchyroll.

Este se centra en Kousei Arima, un pianista prodigio que pierde la capacidad de tocar tras la muerte de su madre. Así, su vida cambia al conocer a la violinista Kaori Miyazono.

Kousei Arima y Kaori Miyazono son los protagonistas del anime "Your Lie in April" (Foto: A-1 Pictures / Aniplex / Dentsu)

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