Crunchyroll aprovechó la New York Comic Con 2026 (NYCC 2026) para confirmar varias de las producciones que ampliarán su catálogo de anime en los próximos años. Y es que el panel oficial de la plataforma en el evento reunió el anuncio de nuevas adaptaciones de videojuegos, mangas y webtoon. Así, entre los títulos que concentraron todas las miradas están “Sekiro: No Defeat”, “Kagurabachi” y “Ghost of Tsushima Legends”, junto con el regreso de “Berserk of Gluttony”. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que el menú de este listado abarca acción, fantasía, romance y deportes de combate, por lo que hay opciones para casi cualquier gusto.

¿QUÉ ANIMES BASADOS EN VIDEOJUEGOS SE ANUNCIARON EN LA NYCC 2026?

1. “Sekiro: No Defeat”

Empiezo la lista con “Sekiro: No Defeat”, anime que adapta el videojuego “Sekiro: Shadows Die Twice” de FromSoftware.

Se trata de una serie de ocho episodios, animada totalmente a mano, producida por Kadokawa, Qzil.la y ARCH.

¿Cuándo se estrena? Llegará en exclusiva a Crunchyroll en enero del 2027.

2. “Ghost of Tsushima Legends”

Por otro lado, “Ghost of Tsushima Legends” parte del modo multijugador en línea del juego de Sucker Punch y se lanzará en el 2028.

Lo produce HAYATE junto a PlayStation Productions, mientras que Takanobu Mizuno dirige y Gen Urobuchi se encarga del guion.

¿QUÉ ADAPTACIONES DE WEBTOON SE PRESENTARON EN LA NYCC 2026?

En el evento, Crunchyroll, HAYATE y LINE Digital Frontier (subsidiaria de WEBTOON Entertainment) anunciaron una coproducción para adaptar alrededor de 15 webcómics. Tres tuvieron presentación:

“The Remarried Empress” (2027): una emperatriz acepta el divorcio que le pide su esposo y solicita casarse con un príncipe del Imperio Occidental.

una emperatriz acepta el divorcio que le pide su esposo y solicita casarse con un príncipe del Imperio Occidental. “Teenage Mercenary” (2027): un joven que fue mercenario durante diez años regresa a casa y se inscribe en el colegio de su hermana.

un joven que fue mercenario durante diez años regresa a casa y se inscribe en el colegio de su hermana. “The Boxer ”(fecha por anunciar): un entrenador legendario descubre a un chico con un talento descomunal para el boxeo.

En el anime "The Boxer", Yu es un joven apático y de mirada vacía que esconde un talento físico monstruoso para los deportes de combate (Foto: Breccia / Studio JEMI)

¿QUÉ OTROS ANIMES ANUNCIÓ CRUNCHYROLL EN LA NYCC 2026?

Finalmente, luego de revelar sus adaptaciones de videojuegos y webtoon, Crunchyroll completó su presentación con otros títulos que llegarán a su catálogo:

“The Guy She Was Interested in Wasn’t a Guy at All” (enero del 2027): comedia romántica con el director de “Horimiya”, el diseñador de personajes de “Oshi no Ko” y las voces de Mariya Ise y Akari Kito.

“Magical Buffs: The Support Caster Is Stronger Than He Realized!” (enero del 2027): lo anima J.C. Staff y LiSA interpreta el opening.

lo anima J.C. Staff y LiSA interpreta el opening. “Everyone’s Darling Has a Secret” (2027): aquí, Hizashi Hiruno termina en clases de recuperación tras equivocarse en un examen y conoce a Rei Kuromiya, una compañera admirada por todos que oculta una faceta como ídolo.

aquí, Hizashi Hiruno termina en clases de recuperación tras equivocarse en un examen y conoce a Rei Kuromiya, una compañera admirada por todos que oculta una faceta como ídolo. “Berserk of Gluttony” - Temporada 2 (2027): Fate regresa a la capital como Caballero Sagrado.

“Kagurabachi” (2027): la venganza de Chihiro Rokuhira, hijo de un herrero de espadas, contra la organización Hishaku.

“Eat-Man” (fecha por anunciar): nueva adaptación del título de 1997 sobre Bolt Crank, un explorador que puede comer cualquier cosa y reproducirla intacta.

nueva adaptación del título de 1997 sobre Bolt Crank, un explorador que puede comer cualquier cosa y reproducirla intacta. “Here U Are” (fecha por anunciar): el romance entre dos universitarios de personalidades opuestas.

Yu Yang es el estudiante universitario que protagoniza el anime "Here U Are" (Foto: Rouse Act)

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