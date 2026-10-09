Aya Oosawa es una de las protagonistas de la adaptación al anime del popular manga yuri "The Guy She Was Interested in Wasn't a Guy at All" (Foto: CloverWorks)
Aya Oosawa es una de las protagonistas de la adaptación al anime del popular manga yuri "The Guy She Was Interested in Wasn't a Guy at All" (Foto: CloverWorks)
Carla Ocaña
Carla Ocaña
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aprovechó la New York Comic Con 2026 (NYCC 2026) para confirmar varias de las producciones que ampliarán su en los próximos años. Y es que el panel oficial de la plataforma en el evento reunió el anuncio de nuevas adaptaciones de videojuegos, mangas y webtoon. Así, entre los títulos que concentraron todas las miradas están , “Kagurabachi” y “Ghost of Tsushima Legends”, junto con el regreso de “Berserk of Gluttony”. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

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Vale precisar que el menú de este listado abarca acción, fantasía, romance y deportes de combate, por lo que hay opciones para casi cualquier gusto.

¿QUÉ ANIMES BASADOS EN VIDEOJUEGOS SE ANUNCIARON EN LA NYCC 2026?

1. “Sekiro: No Defeat”

Empiezo la lista con “Sekiro: No Defeat”, anime que adapta el videojuego “Sekiro: Shadows Die Twice” de FromSoftware.

Se trata de una serie de ocho episodios, animada totalmente a mano, producida por Kadokawa, Qzil.la y ARCH.

¿Cuándo se estrena? Llegará en exclusiva a Crunchyroll en enero del 2027.

2. “Ghost of Tsushima Legends”

Por otro lado, “Ghost of Tsushima Legends” parte del modo multijugador en línea del juego de Sucker Punch y se lanzará en el 2028.

Lo produce HAYATE junto a PlayStation Productions, mientras que Takanobu Mizuno dirige y Gen Urobuchi se encarga del guion.

¿QUÉ ADAPTACIONES DE WEBTOON SE PRESENTARON EN LA NYCC 2026?

En el evento, Crunchyroll, HAYATE y LINE Digital Frontier (subsidiaria de WEBTOON Entertainment) anunciaron una coproducción para adaptar alrededor de 15 webcómics. Tres tuvieron presentación:

  • “The Remarried Empress” (2027): una emperatriz acepta el divorcio que le pide su esposo y solicita casarse con un príncipe del Imperio Occidental.
  • “Teenage Mercenary” (2027): un joven que fue mercenario durante diez años regresa a casa y se inscribe en el colegio de su hermana.
  • “The Boxer ”(fecha por anunciar): un entrenador legendario descubre a un chico con un talento descomunal para el boxeo.
En el anime "The Boxer", Yu es un joven apático y de mirada vacía que esconde un talento físico monstruoso para los deportes de combate (Foto: Breccia / Studio JEMI)
En el anime "The Boxer", Yu es un joven apático y de mirada vacía que esconde un talento físico monstruoso para los deportes de combate (Foto: Breccia / Studio JEMI)

¿QUÉ OTROS ANIMES ANUNCIÓ CRUNCHYROLL EN LA NYCC 2026?

Finalmente, luego de revelar sus adaptaciones de videojuegos y webtoon, Crunchyroll completó su presentación con otros títulos que llegarán a su catálogo:

  • “The Guy She Was Interested in Wasn’t a Guy at All” (enero del 2027): comedia romántica con el director de “Horimiya”, el diseñador de personajes de “Oshi no Ko” y las voces de Mariya Ise y Akari Kito.
  • “Magical Buffs: The Support Caster Is Stronger Than He Realized!” (enero del 2027): lo anima J.C. Staff y LiSA interpreta el opening.
  • “Everyone’s Darling Has a Secret” (2027): aquí, Hizashi Hiruno termina en clases de recuperación tras equivocarse en un examen y conoce a Rei Kuromiya, una compañera admirada por todos que oculta una faceta como ídolo.
  • “Berserk of Gluttony” - Temporada 2 (2027): Fate regresa a la capital como Caballero Sagrado.
  • “Kagurabachi” (2027): la venganza de Chihiro Rokuhira, hijo de un herrero de espadas, contra la organización Hishaku.
  • “Eat-Man” (fecha por anunciar): nueva adaptación del título de 1997 sobre Bolt Crank, un explorador que puede comer cualquier cosa y reproducirla intacta.
  • “Here U Are” (fecha por anunciar): el romance entre dos universitarios de personalidades opuestas.
Yu Yang es el estudiante universitario que protagoniza el anime "Here U Are" (Foto: Rouse Act)
Yu Yang es el estudiante universitario que protagoniza el anime "Here U Are" (Foto: Rouse Act)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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