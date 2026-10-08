Con su segunda temporada, el anime “Black Clover” de Crunchyroll ha vuelto a reunir a sus seguidores alrededor de una promesa que siempre ha definido a la historia de Asta: cada batalla puede cambiar el rumbo del relato y poner a prueba los límites de sus protagonistas. Así, tras la larguísima pausa de la producción, las expectativas crecen ante los enfrentamientos que dejaron huella en el manga y que cobrarán una nueva dimensión en pantalla. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Black Clover” es un shonen de magia creado por Yuki Tabata, quien ya concluyó la publicación de la obra original.

Y, en la temporada 2 de la adaptación anime, nos encontramos con Yami Sukehiro y William Vangeance secuestrados por la Tríada Oscura.

Entonces, mientras el Reino de Picas avanza con su plan para abrir las puertas del Inframundo, Asta, los Toros Negros y los demás Caballeros Mágicos deberán prepararse para enfrentarse a amenazas cada vez más poderosas.

¿QUÉ PELEAS SE ESPERAN EN LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

Con la Tríada Oscura y los demonios del Inframundo como principales peligros, la segunda temporada de “Black Clover” prepara el terreno para algunos de los combates más decisivos del manga.

Así, a continuación, descubre tres batallas que los fans esperan ver animadas en los próximos episodios. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

1. Yuno vs. Zenon Zogratis

Si bien el primer choque entre ambos ya se vio en la serie y terminó con Yuno derrotado en la base del Amanecer Dorado, la revancha llega en el castillo del Reino de Picas, cuando él obtiene un segundo grimorio con Magia Estelar gracias a su linaje real.

En ese sentido, el combate termina cuando Yuno alcanza el Saint Stage y usa su nuevo poder para destruir el corazón demoníaco de Zenon, cerrando así una de las rivalidades más intensas de la saga.

Yuno Grinberryall es uno de los protagonistas del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)

2. Noelle Silva, Lolopechka y Secre Swallowtail vs. Vanica Zogratis y Megicula

Por otro lado, esta batalla ocurre en el palacio real del Reino del Corazón, luego de que Vanica invade el territorio junto a varios de sus Discípulos Oscuros.

Aquí, Noelle usa su armadura Valkyrie y su forma Mermaid, mientras Lolopechka y Secre combinan sus hechizos para debilitar a la enemiga, hasta que Megicula toma el control del cuerpo de Vanica y anula la prisión mágica y el santuario que se habían levantado.

Eventualmente, Vanica se lleva a Lolopechka como rehén y activa el hechizo Exploding Life en sus Discípulos Oscuros, con la intención de que Noelle se fortalezca de cara al próximo combate y alcance el poder necesario para derrotarla.

De esta manera, el enfrentamiento se considera una “derrota” para las heroínas y deja abierta la promesa de una revancha aún más peligrosa contra Megicula.

Noelle Silva es uno de los personajes principales del anime "Black Clover". Aquí, en una escena de la segunda temporada de la producción (Foto: Pierrot)

3. Magic Knights vs. Lucifero

Cierro la lista con un combate que se libra en las ruinas del castillo del Reino de Picas, después de que Lucifero abre la segunda puerta del Inframundo y arrastra parte de su poder al mundo humano.

Aquí participan Asta, los Toros Negros, varios capitanes de los Caballeros Mágicos y Yuno, al unir fuerzas para resistir el avance del rey de los demonios.

Y, para alegría de nuestros héroes, Asta logra derrotar a la manifestación incompleta de Lucifero en el mundo humano, con ayuda de la Anti Magia, de Liebe y de la estrategia de Yuno, que lo teletransporta justo bajo la espada que da el golpe final.

Finalmente, Adrammelech se lleva el corazón de Lucifero y se lo entrega a Lucius Zogratis, dejando claro que la amenaza demoníaca todavía tiene cartas por jugar en el futuro de “Black Clover”.

Y tú, ¿también estás emocionado por ver estos enfrentamientos en pantalla?

Lucifero es el Rey Supremo de los Demonios en el manga "Black Clover" de Yūki Tabata (Foto: Shueisha)

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