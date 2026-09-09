Más allá de la aclamada obra “Chainsaw Man”, el autor Tatsuki Fujimoto está detrás de otro notable título. Se trata de “Look Back”, el manga de una sola entrega que ahora tiene una versión live-action firmada por el reconocido director japonés Hirokazu Koreeda. Así, la película llega a la pantalla grande haciendo crecer aún más la franquicia, dado que la historia previamente tuvo una adaptación en formato anime, la cual está disponible en Amazon Prime Video. ¿Te gustaría saber más sobre la cinta? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Look Back” nació en el 2021 como un manga autoconclusivo que sigue a Fujino y Kyomoto, dos niñas de un pueblo rural japonés unidas por su talento para el dibujo, que terminan formando un dúo creativo bajo el seudónimo conjunto “Kyo Fujino”.

A partir de ahí, la amistad entre ambas atraviesa más de una década, marcada tanto por el crecimiento profesional como por decisiones que ponen a prueba su vínculo.

Recuerda: puedes ver la versión anime del relato con una suscripción activa a la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

En el mediometraje anime "Look Back", Kyomoto es una talentosa joven agorofóbica y solitaria, mientras que Ayumu Fujino es una alegre y competitiva estudiante que publica tiras cómicas en el periódico escolar (Foto: Studio Durian)

¿QUIÉN ESTÁ A CARGO DE LA ADAPTACIÓN LIVE-ACTION DE “LOOK BACK”?

La adaptación live-action de “Look Back” está dirigida, escrita y editada por Hirokazu Kore-eda, el estupendo cineasta ganador de la Palma de Oro por “Shoplifters” y responsable de títulos como “Monster” y “Broker”.

En declaraciones para The Hollywood Reporter, el realizador reveló que descubrió el manga por casualidad en una librería de la estación de Shinagawa, en Tokio, y lo leyó de una sola sentada antes de decidir que quería adaptarlo.

Cabe resaltar que el propio Tatsuki Fujimoto respaldó personalmente el proyecto. Esto, luego de una reunión organizada por el productor Daiju Koide.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA ADAPTACIÓN LIVE-ACTION DE “LOOK BACK”?

El recorrido de estreno de “Look Back” en su versión live-action combina festivales y salas de cine comerciales.

La película se presentó primero en competencia en la 83° edición del Festival de Venecia y su llegada a la cartelera japonesa está prevista para el viernes 11 de septiembre del 2026.

Asimismo, el filme tendrá su estreno norteamericano en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), antes de llegar a la pantalla grande en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda.

Respecto a su lanzamiento en Latinoamérica y España, todavía no hay información oficial al respecto.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE LA ADAPTACIÓN LIVE-ACTION DE “LOOK BACK”?

En el live-action de “Look Back”, Natsuki Deguchi interpreta a Fujino en su etapa adulta, mientras que Furi Nanase encarna al personaje durante su infancia y sus años de escuela.

Por otro lado, Aju Makita le da vida a Kyomoto adulta y Rokka Okada asume su versión infantil.

El equipo técnico, por su parte, incluye a Senzo Ueno en la dirección de fotografía y a Yuta Bandoh en la composición de la banda sonora.

El póster de "Look Back", película japonesa dirigida por el aclamado cineasta Hirokazu Koreeda que se desarrolla a lo largo de 100 minutos de metraje (Foto: K2 Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí